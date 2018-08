Opúsculo sobre la estupidez

Así, a vuelapluma, o a vuelatecla, con estos calores aún nos queda ánimo para escribir sobre esas noticias que tan bien las define el refranero y que la pasada semana las resumió sabiamente el abogado de “La Manada” don Agustín Martínez: “la estupidez del ser humano no tiene límites”.

Desde aquel hecho execrable de La Manada que les hizo tristemente famosos, ha habido voces que los han arropado como acciones propias de noches de borracheras y de divertimento en grupo. ¿En grupo, dicen? Para mí, que se bastan ellos solos. Que sepamos, del redil de La Manada ha habido dos que se han desperdigado. Uno renovando el pasaporte nada más salir de prisión. Otro, pillado en el robo de unas gafas de sol en una gran superficie. Me malicio que no creo sea un robo para pagar al abogado.

¡Joder, qué tropa…!, dijo el Conde de Romanones cuando no le votaron ni los suyos. ¡Vaya manada!, toca decir al excelente abogado de La Manada -¿cobrará su minuta?- que les tiene fuera de la cárcel con una labor de libro, o de hombre, como le gustaba decir a Unamuno –“los hombres nunca hacen un trabajo de libro, sino los libros se abren para ver un trabajo de hombres”. Pero de una u otra forma el excelente abogado aún ha querido ser generoso y lo ha justificado como propio del ser humano. “Chapeau” o chapó. Con esto aún salva sus argumentos de que son chicos normales -es su trabajo- aunque un poco estúpidos, calificativo que no goza de pena alguna. Nosotros, que no somos abogados, nos atrevemos a decir que son unos presuntos insensatos.

Y ya que hablamos de estúpidos e insensatos, por qué no hacer alusión a quienes vienen a nuestro país a hacer “balconing”, ¡con lo fácil que es bajar en ascensor o hacer deporte por las escaleras! Pero de esto no hablamos más, ya se sabe bastante.

Vamos a “resetear” más casos. El siguiente, como el anterior, de extranjeros por España. Seguro que de ello tienen ustedes conocimiento. Me refiero a la hazaña de un individuo de mala entraña que por cien euros consigue que un pobre indigente se deje tatuar en la frente uno de esos titulares que son más largos que la propia historia. Una hazaña que la debe compartir con ese tatuador sin escrúpulos. ¡Que ya le vale…!

Estos individuos, cuando vuelven a sus países, a tal vejación le llaman bromas. Como ejemplo, la “jartá” de reír que se dieron el pasado año los hinchas de un equipo de fútbol por tirar monedas como manises a unas pobres rumanas en la Plaza Mayor de Madrid.

Y si volvemos a nuestro terreno, en nuestra querida España, la que huele a caña… recordarán ustedes a una chica en paro y sin recursos -cuando la crisis era más intensa que esta ola de calor- que gracias a la recogida de firmas no entró en prisión después de utilizar una Visa encontrada en la calle y comprar con ella comida para sus hijas. ¿Mal? Por supuesto, no vamos a hacer apología del delito, pero el miedo, como el hambre, es tan malo, que quién se atreve a ir a los comedores sociales y arriesgarse a perder la custodia de sus hijas.

Lo que no sé si estuvo bien o mal fue el cable que le echó Interviú, que, aprovechando la publicidad mediática del caso, le dio a la joven su portada y páginas interiores para que por 8.000 euros más o menos enseñara allí todo “su talento”, dinero suficiente para comprar los libros del cole y cubrir chaperones.

Decía San Agustín que la necesidad no conoce leyes, y en este último caso les disculpa a ambos, a la joven y a Interviú, que fue un negocio entre adultos y la venta no llegó más allá que a estampitas de papel.