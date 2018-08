“Ha sido un orgullo para mí representar al pueblo, lo hemos hecho con toda la ilusión”

Lunes, 6 de agosto de 2018

Tras diez años como alcalde, Diego Ledesma está dispuesto a dejar paso a otros para que continúen con el trabajo realizado para poner a Saucelle en el lugar que le corresponde.

¿Nos hace un pequeño resumen de las actuaciones del último año?

La carretera es una cosa importantísima para nosotros y ha sido una lucha con la Diputación que al final hemos visto reflejada en una nueva travesía y con una mejora de kilómetros hasta el cruce de la Molinera, el salto de Saucelle. Las cunetas ya han empezado a limpiarlas y ahora tendrán que hacer la mejora del firme.

¿En qué invertirán los Planes Provinciales?

Vamos a hacer la calle Cruz de Canto, que va desde la Plaza del pueblo hasta la calle del Nogal, vamos a meter las redes nuevas y parte de una pavimentación, junto a la plaza de adoquín, para continuar embelleciendo el pueblo. La verdad es que es una inversión fuerte, vamos a aplicarlo todo ahí, los algo más de 50.000 euros.

De aquí al final de la legislatura, ¿alguna cosa más?

Bueno, hay alguna cosa prevista, vamos a adaptar la cafetería de la hospedería municipal, estaba previsto para este año, pero sí que es verdad que el tema de la subvención de Turismo y alguna cosita más que ha habido nos ha retrasado todo. No sé si empezaremos a actuar este año a finales o ya lo dejaremos para el próximo, es bajar la cafetería a la planta baja.

¿La ayuda de Turismo de la Junta a dónde irá?

Para hacer un mirador en el Picón del Duero, que se ejecutará ahora. El 31 de agosto tiene que estar ejecutado. Va a ser un mirador de referencia en todas las Arribes, espectacular, sobre todo por lo que conlleva la plataforma y el volado que va a quedar en el picón. Está en obras ya la estructura queda el montaje, se ha retrasado bastante por el tema de estudios que se han hecho, geólogos y mediciones, pues ha retrasado casi dos meses pero yo confió que antes de que se tenga que justificar la subvención que esté ejecutado. La aportación de la Junta son 38.000 euros y el presupuesto total son 60.000 euros.

Aprovechando la travesía, también hemos mejorado el entorno del aparcamiento de la hospedería y la plaza con aglomerado. Hemos negociado con la empresa que está haciendo la carretera y lo estamos haciendo ahora a finales de julio.

¿Se presentará a la reelección?

Pues no, pues casi un 90% de posibilidades de que no me presento. Hay que dar paso a otros, hay que buscar gente adecuada, gente que siga nuestro proyecto, nuestra línea de trabajo y si sale pues yo me pondré a un lado, apoyaré y pondré mi experiencia y echaré una mano en lo que haga falta. Todo lo que sea para bien del pueblo.

¿Sale satisfecho tras estos casi diez años de alcalde?

De lo que más satisfecho estamos es de la buena sintonía que hay entre la gente. Y luego, se han hecho muchas cosas, la prueba está ahí. En Saucelle no había una marcha solidaria, no había una matanza, no había una feria, los encierros, no había unas fiestas que se compaginaran con el trabajo y la colaboración de las peñas; no había buena sintonía con las peñas, no había relación, ni buena ni mala; creo que eso todo se ha hecho bien. Luego, se ha hecho mucha infraestructura donde había abandono y dejadez y sitios en estado lamentable, la casa del Brasilero, el depósito del agua…, todo eso se ha revalorizado y se ha puesto en valor. El dinero está en el pueblo, todo lo que se ha gestionado y todo el presupuesto está ahí. La relación con las administraciones es buenísima, como no puede ser de otra manera…, pues eso hace que estemos en primera línea de muchas cosas.

Me voy a ir con el Ayuntamiento sin deudas. Yo tuve que asumir una deuda de 500.000 euros y al final voy a dejar el Ayuntamiento sin nada pendiente. Creo que se ha hecho muy buena gestión.

¿Cómo se presentan las fiestas?

Como siempre, bien. Duran prácticamente una semana, hay actividades como todos los años para todos los públicos. Como novedad, el concierto en el campo de fútbol de la orquesta La Misión, un despliegue de tres camiones escenario para el día 9. También tendremos una novillada televisada.

Algo que le quiera decir a la gente en sus últimas fiestas como alcalde...

Que ha sido un orgullo para mí representar al pueblo, a Saucelle, que lo hemos hecho con toda la ilusión, que tengo un equipo detrás que sin él no hubiera sido posible y que he tenido durante estos diez años –para mí– los mejores concejales, que me han ayudado y que sin ellos no se hubieran hecho todas las cosas que se han hecho en el pueblo por su dedicación, y sin ningún conflicto con ningún vecino. Cuando ha habido algo lo hemos solucionado con el diálogo, porque al final es un pueblo pequeño donde nos tenemos que querer todos y llevarnos bien. Felices fiestas.

PROGRAMA

8 de agosto, miércoles

11.30 Juegos Infantiles.

De 17.00 a 20.00 Wipe run.

22.00 Pasacalles de peñas amenizado por la charanga ‘La Clave’.

Presentación de peñas y colocación de banderas.

Discoteca Móvil ‘Estrella’.

9 de agosto, jueves

11.30 Encierro infantil.

12.30 Encierro Urbano de novillos.

18.30 Clase práctica televisada ‘Destino la Glorieta’. A continuación suelta de vaquillas.

21.00 Pancetada y sangría para todos.

00.30 Gran verbena en el campo de fútbol amenizada por el grupo ‘La Misión’.

10 de agosto, viernes

12.30 Santa misa en honor a San Lorenzo cantada por el coro local. Procesión del santo hasta su ermita.

Actuación del baile del paleo y del cordón a cargo de los chic@s de Saucelle. Y posterior convite para todos.

18.00 Actuación del grupo Infantil de Folclore de Saucelle en la Plaza.

18.30 Actuación de ‘Mayalde’ en la Plaza.

00.30 Verbena en la plaza amenizada por la orquesta ‘Dragón’.

11 de agosto, sábado

11.30 Encierro infantil.

12.30 Encierro Urbano de novillos.

18.30 Gran novillada con 4 novillos de la Ganadería Valrubio. A continuación suelta de vaquillas.

20.30 Chocolatada para los mayores en el museo de la Posada Real.

00.30 Gran verbena en la plaza con la orquesta ‘Mandrágora’.

12 de agosto, domingo

21.00 Cena tradicional en la plaza y verbena con el Trio ‘Festival’.