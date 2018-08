“Después del verano comenzaremos a construir las naves del proyecto de caprino”

Viernes, 10 de agosto de 2018

Santiago Hernández es desde hace algo más de 16 años el alcalde de Aldeadávila de la Ribera, un periodo caracterizado por la normalidad, la apuesta por el turismo y la creación de empleo después de años de turbulencias.

¿Nos hace un repaso a la actividad de este último año?

Pues además de lo cotidiano, mantenimiento de los servicios y pequeñas obras, que es mucha tarea en un pueblo como Aldeadávila, la gestión ha estado centrada en el parque Manuel Hernández y en el proyecto del caprino, al que destinamos lo que nos corresponde de Planes Provinciales.

¿Cómo está el proyecto de las cabras?

El tema del caprino va muy lento, pero damos pasos adelante. Con lo de los Planes vamos a hacer la nave y tenemos ya adjudicadas las instalaciones de la ordeñadora y la nave de la ordeñadora. La sala de espera la haremos nosotros por administración. Espero que después del verano comencemos las obras junto al actual mueco. Son terrenos que ha ido adquiriendo el Ayuntamiento.

Una vez que tengamos eso, ya podríamos meter animales, entonces tendríamos que proceder a la formación de trabajadores y a la introducción de animales. La raza que vamos a introducir es la malagueña, eso lo tenemos claro desde hace mucho tiempo. El proyecto está para 1.200 cabras, pero eso es orientativo. La inversión, alrededor de un millón de euros.

Y el parque Manuel Hernández…

Con unas ayudas que hemos conseguido de Turismo de la Junta, lo estamos señalizando de cara a interpretar lo que ocurre cuando pasa un fuego por allí, cómo estaba antes y cómo quedó y cómo va evolucionando el monte. Tenemos ya parte de la señalización. En la zona de ocio sigue igual, tenemos ya la caseta y esperamos que se pueda hacer barbacoas durante todo el año.

Santiago Hernández Pérez / Alcalde de Aldeadávila

¿Las ayudas del Parque Natural a qué las destinarán?

Las ayudas CIS las vamos a emplear para señalización de rutas turísticas. Tenemos un montón de kilómetros de rutas, pero mal señalizadas, y ahí tenemos que meter dinero porque si no la gente tiene mucha facilidad de perderse, especialmente al principio de cada ruta. Necesitamos ahí hacer una muy buena inversión.

¿Cómo calificaría estos tres años casi y medio de legislatura?

Para nosotros es continuidad, seguimos en la línea, seguimos mirando y apostando por el turismo, porque realmente este es el sector con más futuro de Aldeadávila, y aparejado a él va el resto. El proyecto de las cabras va apostar por esto, es un proyecto turístico y la línea va por ahí, esto va en aumento, yo creo que ya es imparable.

¿Cómo se presentan las fiestas?

Como siempre. Nuestras fiestas son lo que son, nosotros intentamos hacer lo mejor posible y dependemos del tiempo. A lo que más miedo le tengo es al tiempo, si el tiempo nos acompaña las fiestas no tienen pegas porque todo se organiza con mucho tiempo y estamos mucha gente para que los eventos no se tuerzan.

¿Tienen alguna novedad?

Como novedad la orquesta del 24 al 25, que no se va a hacer en la Plaza. Se va a hacer en el lugar llamado San Marcos porque hay un sector de la población que lo viene demandando año tras año, que como la Plaza se queda muy pequeña para las orquestas que traemos, que se sacara de allí. Se va a probar, aunque yo en particular no creo que eso funcione porque nuestras fiestas son como son y la tradición aquí manda mucho.

Algo para decirles a los vecinos.

Lo de siempre, que disfruten de nuestras fiestas, que son para ellos, para la gente que nos visita y todo el mundo disfrute, que vean lo acogedor que es Aldeadávila, lo a gusto que se está aquí siempre y más en fiestas. Que las disfruten en paz y en armonía.

PROGRAMA

14 de agosto, martes

19.30 Espectáculo de cetrería a cargo de ‘Isla Tortuga’. Lugar: La plaza.

15 de agosto, miércoles

22.30 Concierto de folklore contemporáneo ‘Raíces con alas’ a cargo de Entavia. Ermita de San Sebastián.

16 de agosto, jueves

20.30 Presentación de la nueva novela de Nicolás rodríguez Muñoz. ‘ARRIBES DEL DUERO- SALAMANCA, Parque NATURAL y Reserva de la Biosfera’. Centro Cultural.

De 23.30 a 3.30 Punto clave: Taller de reducción de riesgos derivados del consumo de drogas en espacios de fiesta. Carpa instalada en la Plaza.

17 de agosto, viernes

22.30 Spasmo Teatro presenta ‘Show Park’ en la Ermita de San Sebastián.

18 de agosto, sábado

11.00 Encierro con carretones y juegos infantiles. Lugar: La plaza.

18.30 Capea de saltos, quiebros y cortes. Lugar: La plaza.

22.30 ‘Mantero’ a cargo de Viridiana Producciones. Para todos los públicos, en el Centro cultural.

19 de agosto, domingo

12.30 Espectáculo para la 1ª infancia. ‘Arrúllame en tus cuentos’ a cargo de Charo Jaular. Interior de la Ermita de San Sebastián.

22.30 Espectáculo teatral. ‘En la Cadiera’ a cargo de Producciones Viridiana. Ermita de San Sebastián.

20 de agosto, lunes

22.30 ‘Nuestra Música’ a cargo del Grupo de Tamborileros y BAILES Charros de Aldeadávila. Ermita de San Sebastián.

21 de agosto, martes

11.00 Gran ‘Rampa de agua’ a cargo de Divertilandia. Y seguiremos por la tarde………. para todos los públicos. Calle Guardia Civil.

17.00 Ruta de bares con la charanga La Escala 2.0.

17.30 Parque Infantil con Divertilandia. Lugar: Parada de autobús.

23.00 Gran prix. Lugar: La plaza.

22 de agosto, miércoles

10.00 Campeonato de petanca. Lugar: Parque de la Avenida.

19.30 Tradicional desenjaule en el prado de Rocoso de los novillos de las ganaderías de Ignacio López Chaves, Valdeflores, Domingo López Chaves y Raquel Rodríguez (Valrubio) que serán lidiados en días posteriores. Al terminar el Excmo. Ayuntamiento ofrecerá un convite para todos con chochos, aceitunas y sangría, con la animación de la charanga La Escala 2.0.

23.00 Desfile de peñas por las calles del pueblo desde la ermita de San Sebastián a la plaza, con nombramiento de peñas.

A continuación pregón de fiestas. Todo ello amenizado por la charanga La Escala 2.0.

24.00 Verbena con la orquesta ‘Vulkano Show’. Lugar: La plaza.

COMIENZA EL 8º CONCURSO DE FOTOGRAFIA

23 de agosto, jueves

10.45 Clase de Toreo de Salón. Lugar: La plaza.

13.00 Gran paellada de peñas amenizada por la charanga ‘La Escala 2.0’. Recinto del gimnasio.

18.00 Color Party a cargo de Eventos Asaltacalles. Calle Martin Herrera.

20.00 Bajada del santo con el grupo de tamborileros y charros de Aldeadávila.

23.00 Coronación de reina y damas. Entrega de trofeos.

A continuación verbena con la orquesta Anaconda. Lugar: La plaza.

24 de agosto, viernes

De 11.00 a 14.00 Simulador de Vuelo y Simulador de Escalada. Lugar: Calle Cristóbal Martín Herrera (al lado del Santo Cristo).

13.00 Misa y convite amenizado por Raúl Díaz De Dios.

17.00 Partido de pelota en el polideportivo.

Partido infantil

Primer partido:

- González- Corredera (CyL) VS Ortiz II- Ortiz III

Partido estelar:

- Zubiria-Uriondo vs Alberdi-Elizegui

De 18.00 a 21.00 Simulador de Vuelo y Simulador de Escalada. Lugar: Calle Cristóbal Martín Herrera.

23.00 Desfile de carrozas con la animación ‘Brasil Pandeiro’.

A continuación verbena con el grupo ‘La Misión’. Lugar: San Marcos.

Al finalizar seguimos la fiesta con la charanga La Escala 2.0.

25 de agosto, sábado

7.00 Vaquilla del aguardiente.

8.00 Apartado en el ‘prao’ de Rocoso.

8.00 Chupitos en el matadero viejo.

9.00 Encierro a caballo con los novillos de la ganadería de Ignacio López Chaves que serán lidiados por la tarde.

13.00 Encierro infantil con carretones.

18.30 Gran novillada con 4 novillos de la Ganadería de Ignacio López Chaves para los diestros Leonardo Passareira (escuela de taurina de Salamanca) y José Pirela acompañados de sus correspondientes cuadrillas. Al finalizar suelta de vaquillas.

22.30 Espectáculo de copla con Inmaculada Paniagua. Lugar: Ermita de San Sebastián.

24.00 Verbena popular con la orquesta ‘Clan Zero’. Lugar: la plaza.

Al finalizar disco móvil con ‘El Sol’. Lugar: Calle Martin Herrera.

26 de agosto, domingo

7.30 Pasacalles con la charanga La Escala 2.0.

8.00 Apartado en el ‘prao’ de Rocoso.

8.00 Chupitos en el matadero viejo.

9.00 Encierro a caballo de los novillos de la ganadería de Valdeflores que serán lidiados por la tarde.

13.00 Encierro infantil con carretones.

18.30 Gran novillada con 4 novillos de la ganadería de Valdeflores para los diestros Pablo Jaramillo (escuela taurina de Salamanca) e Isaac Fonseca acompañados de sus correspondientes cuadrillas Al finalizar se soltará una vaquilla.

Al finalizar el festejo se celebrara un coloquio taurino. Lugar: Centro Cultural.

00.00 Verbena con la orquesta Súper Hollywood. Lugar: La plaza.

Al finalizar seguimos la fiesta con la charanga La Escala 2.0.

27 de agosto, lunes

7.30 Pasacalles con la charanga La Escala 2.0.

8.00 Apartado en el ‘prao’ de Rocoso.

8.00 Chupitos en el matadero viejo.

9.00 Encierro a caballo con los novillos de la ganadería de Domingo López Chaves que serán lidiados por la tarde.

13.00 Encierro infantil con carretones.

18.30 Gran novillada con 4 novillos de la Ganadería de Domingo López Chaves para los diestros Cristóbal Ramos ‘Parrita’ y Manuel Martin (escuela taurina de Salamanca) acompañados de sus correspondientes cuadrillas. Al finalizar se soltará una vaquilla.

24.00 Verbena con la orquesta Mandrágora. Lugar: La plaza.

Al finalizar, disco móvil El Arte en la calle Martin Herrera.

28 de agosto, martes

7.30 Charanga La Escala 2.0.

8.00 Apartado en el ‘prao’ de Rocoso.

8.00 Chupitos en el matadero viejo.

9.00 Encierro a caballo con los novillos de la ganadería de Raquel Rodríguez (Valrubio) que serán lidiados por la tarde.

13.00 Encierro infantil con carretones.

18.30 Gran novillada con 4 novillos de la Ganadería de Raquel Rodríguez (Valrubio) para los diestros David Martínez y Valentín Hoyos (escuela taurina de Salamanca) acompañados de sus correspondientes cuadrillas. Al finalizar se soltará una vaquilla.

23.00 Entierro de la sardina (organiza peña ganadora de las carrozas).