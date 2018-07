Quién no estuvo en la luna

No sé si habrá alguien entre los adultos que imponga la ley como los niños: “me lo prometiste”. Pero si jurar o prometer han prescrito, en el caso que nos atañe, que enseñen algún documento o alguna foto que recoja ese momento. Aclárense.

Digo tal cosa después de ver al señor Puigdemont señalar al flamante presidente, señor Sánchez, de que “su período de gracia se acaba”, como si el señor Sánchez le hubiera prometido la Luna, Tabarnia y la Corona de Aragón por aquel voto en la investidura.

No creemos que el presidente español haya ofertado tanto, como tampoco creemos que el señor Puigdemont, aunque veinte años no es nada, se vaya a pasar veinte años sin pisar España. Todos esperamos que el político catalán reaccione constitucionalmente antes de que le salgan cardos en su propio partido.

Y ya que hablamos de la luna y de años, en estos últimos días hemos asistido a la polémica, usted como yo, de que Casillas duda de los americanos y no cree que el hombre pisase la luna. ¡Cómo lo va a creer, si él no había nacido y la televisión era en blanco y negro! Eso es lo mismo que las seis copas de Europa que ganó Di Stéfano en su tiempo. ¡Cómo se va a creer Iker eso! No, hombre, que suban de nuevo al satélite y de paso que vuelva don Alfredo y lo demuestre. Pues si no ocurrió una cosa, tampoco la otra.

Pero nos da por pensar que si algo que tuvo lugar hace cincuenta años lo ponemos en duda quién se va a creer, pongamos por caso, que existieron los íberos, celtas y vikingos. Menos mal que tenemos un ministro astronauta y nos ha echado una mano, si no, los que nacimos hace más de cincuenta años, con el NO-DO y la televisión sin colorines, vamos a dudar hasta de nuestra existencia.

Hubo un tiempo en que todo era más fácil. Sacabas un mechero o enseñabas un reloj y a continuación decías “son americanos, tú”, y no hacía falta que dijeras más, era de notario, pero pasado el tiempo ha sido tanta la producción americana, que decir que unos Lewis eran americanos significaba un desgaste innecesario que llegó hasta a los pantalones. Así, dejó de usarse esa coletilla, y solo nos ha quedado lo de “la chupa” o la popular americana.

Y esto también ocurría en la televisión, pues si alguien encendía un cigarrillo con “genuino sabor americano”, medio país aprovechaba para encender muchos millones de cigarrillos, con lo que el negocio estaba asegurado. Y esa es otra, pues fue la época en la que se decía: “sí, lo han dicho por televisión”. Y si lo habían dicho por televisión, para qué más: había que creerlo.

Luego, como somos españoles, pasamos de un extremo al otro: “Uf, americano, algo me quieren vender…”. Y ahora, caso Casillas, buen portero a quien alguna vez le metieron algún gol por estar en la luna (ver en Internet 2-2 contra Costa Rica jugando con la Selección) nos dará por no creer en nada.

Pues sí señor, por la gloria de Jesús Hermida, que hizo un relato extraordinario, en el viaje espacial Apolo XI, americano, pusieron los pies en la luna Armstrong y Aldrin, mientras Collins les esperó en la nave como piloto. Y puedo decir que servidor, que nunca dudó, tenía 16 años y ya sabía distinguir entre la verdad y los dibujos animados.

Ah, se me olvidaba, esta semana hemos podido contemplar un eclipse de luna. Ha sido un hecho científico y poco más, ya no le acompañan los presagios y ensueños de antaño. Damos un no a la inquisición, pero estos científicos acabarán con los poetas. ¿Quién alguna vez no estuvo en la luna?