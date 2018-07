Gonzalo Prieto Cordero triunfa con una imagen de la fuente de los Cirbunales

Domingo, 29 de julio de 2018

GUIJUELO | El artista leonés logra el primer premio en un certamen que contó con 40 participantes

El artista Gonzalo Prieto Cordero ha ganado el XII Certamen de Pintura Rápida de Guijuelo con un cuadro con una panorámica de la fuente de los Cirbunales y el Torreón de la villa. El pintor, procedente de León, participaba por cuarta vez en la cita artística de la villa y se decidió por una obra menos abstracta: "Es la cuarta vez que vengo, y me he decido por al mas natural, más realista, y creo que el Torreón se pinta poco, y da mucho juego. Pero en lugar de una imagen del monumento solo, que es muy sencilla, me decidí por esta fuente, que da una interesante perspectiva". El pintor ha obtenido 1.300 euros de premio y un jamón ibérico de regalo. Alberto Fernández logró el segundo premio y Óscar Herranz el tercero.