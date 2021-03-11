Jacinto Benavente, Nobel de Literatura, recitando un poema en La Flecha
La Flecha, granja del siglo XVIII, perteneciente a la orden de los Agustinos, ha sido siempre un referente literario en Salamanca.
Situada a las orillas del río Tormes, a siete kilómetros de Salamanca, fue un lugar muy frecuentado para el retiro de muchos personajes ilustres: Fray Luis de León, Fray Diego González, Jacinto Benavente y muy especialmente Miguel de Unamuno, quien escribió algunos textos y poemas inspirándose en el lugar y en la figura del maestro renacentista.
La granja pertenecía al antiguo convento de San Agustín de Salamanca, con origen en las tierras donadas a esta orden por Fray Pedro Monroy en 1451.
La finca de La Flecha actualmente está dividida en dos mitades por la vía del ferrocarril Salamanca-Madrid y la carretera de Aldealengua: La parte alta, en donde antiguamente se ubicaba la casa de retiro y la huerta, hoy parcelado y con chalets construidos. La parte baja (Flecha Baja) junto al río Tormes dónde encontramos los únicos edificios que se conservan de la época.
En una de las imágenes vemos como el dramaturgo, director, guionista y productor de cine español, Jacinto Benavente, declama un poema rodeado por sus amigos, escritores e intelectuales. Diez años después recibiría el Premio Nobel de Literatura.
Fotografías
Jacinto Benavente recitando en la Flecha. Colección: Enrique de Sena. Publicado en Nuevo Mundo el 26 de septiembre de 1912.
La Flecha. (Cándido Ansede).
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