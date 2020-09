La recolección de la fresa en el Sequeros de los 60

Martes, 15 de septiembre de 2020

La imagen que a continuación se ofrece, tomada en la finca Los Llanos de Sequeros, en junio de 1964, deja constancia de la magnificencia de los campos y escenas de recolección de la fresa que había en esta localidad salmantina. Este tipo de cultivo, tras un importante desarrollo en los años sesenta se fue abandonando en la década de los setenta para desaparecer definitivamente en los ochenta.

En realidad, esto no supuso un freno a la emigración sufrida en la década de los sesenta por toda la comarca. Si bien es cierto que el cultivo de fresas si contribuyó a la mejora económica de los agricultores que no emigraron, los cuales al ser de mayor edad no necesitaron de renovaciones cara al futuro en el sistema productivo. Ello supuso la posterior decadencia del mismo.

Fotografía

Recolectores de fresas en la finca Los Llanos de Sequeros, en junio de 1964. Edición electrónica, documentación, catálogo, y estudio del archivo fotográfico de Bienvenido Vega. Sierra de Francia. Años 1962 - 1968.

Fuente: De la materia y su memoria.