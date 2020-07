Salamanca, antigua y monumental desde la cámara de Antonio Passaporte

Miércoles, 22 de julio de 2020

Muchos son los fotógrafos que nos dejaron imágenes de esta ciudad en tiempos pasados, una ciudad pequeña en dimensiones pero grande en monumentos. Una muestra de ello son las imágenes que en su día nos dejó el gran fotógrafo Antonio Passaporte.

Es una de las ciudades más bonitas de España. Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1988, destaca por sus monumentos y por su universidad, la más antigua del país.

Alberga una de las universidades, en activo, más antigua de España, creada en 1218 por Alfonso IX de León y que fue la primera de Europa con el título de Universidad por real cédula de Alfonso X el Sabio con fecha de 9 de noviembre de 1252.

Durante la época en la que fue una de las universidades más prestigiosas de Occidente se hizo popular la frase: Quod natura non dat, Salmantica non praestat (Lo que la naturaleza no da, Salamanca no presta)

Ligada a la historia universal por nombres propios como: Antonio Nebrija, Cristóbal Colón, Fernando de Rojas, Francisco de Nebrija, Fray Luis de León o Miguel de Unamuno, es una ciudad estudiantil por excelencia, tranquila, pero a la vez con mucha vida y un famoso ambiente nocturno.

FOTOGRAFÍAS: Antonio Passaporte. Archiv Loty. (Fototeca Patrimonio Histórico Español)