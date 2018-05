Aumenta a 1.300 el número de personas beneficiarias de la acción de Cáritas

Jueves, 24 de mayo de 2018

A modo de apertura de la Semana de la Caridad cuyos actos principales tendrán lugar la semana que viene, Cáritas Diocesana de Ciudad Rodrigo presentó en la mañana del jueves su Memoria del año 2017, en la que se recogen las cantidades que invirtió la entidad en sus distintos proyectos, así como la procedencia del dinero. En total, el dinero invertido por Cáritas ascendió a 289.512€, lo que supone un incremento de algo más de 9.000€ respecto al ejercicio anterior.

En el desglose por proyectos, este año se produce una importante novedad, ya que el área de Empleo pasa a ser el primero en volumen de recursos invertidos, por delante del bloque de Acogida y Atención Primaria. En palabras de la directora de Cáritas, Maribel Yugueros, esto “nos indica por dónde quiere ir Cáritas en su ser y hacer: no queremos una Cáritas paternalista, sino que se preocupe de las personas, que las ayude”.

El desglose de inversiones

En lo que se refiere al área de Empleo , la cifra de dinero invertido crece de 64.101,61€ a 81.595,13€, repartidos a su vez en varios proyectos: Volvamos al Campo, con 8.183,22€; Orientación, con 5.231,16€; Intermediación, con 2.720,10€; y el más importante, Formación, con un total de 65.460,55€ (divididos en 14.349,67€ de la acción de atención socio-sanitaria; 43.377,99€ del proyecto Sembrando Inclusión desde la Educación Medioambiental; y 7.732,89€ de la acción formativa en empleo doméstico).

El otro gran bloque, el de Acogida y Atención Primaria , baja de 96.123,03€ a 70.601,85€, de los cuales la mayoría (62.987,70€) se repartieron en Ayudas Básicas: para ayudas generales (educación, salud, higiene o viajes) fueron destinados 10.610,32€; para vivienda (suministros, alquileres y reparaciones), 16.282,04; y para alimentación, 5.494,64€; siendo el gasto en personal de 30.607,70€. El bloque de Acogida y Atención Primaria se completa con 7.614,15€ destinados a Atención Psicológica.

El tercer gran bloque de inversión en 2017 de Cáritas fue el de las Obras y mantenimiento que llevó a cabo la entidad para habilitar sus nuevas instalaciones en la calle Campo de San Vicente. A este apartado destinó un total de 52.664,90€.

Por debajo queda este año el proyecto de Infancia , con 36.042,17€ (registra un pequeño aumento), y el proyecto Lazarillo de prevención de la drogadicción, con 17.829,17€, que sí tiene un aumento más significativo, debido a que en 2017 se desarrolló durante todo el año.

La relación de recursos invertidos continúa con el apartado de Animación Comunitaria , que se desploma a la mitad, de 18.145,99€ a 9.415,09€; seguido de las áreas de Administración (suministros, material de oficina y limpieza), con 8.971,71€; Formación y voluntariado , con 6.573,93€; Sensibilización y Comunicación , con 5.320,45€; y por último, Realidad Penitencia , a la que se destinaron 497,22€ (frente a los 3.173,07€ del año anterior).

Los beneficiarios

Según se dio a conocer también en la rueda de prensa de la mañana del jueves, Cáritas atendió durante el año 2017 a 470 personas (frente a las 416 de 2016), beneficiándose en total 1.300 personas (frente a las 1.152 del año anterior).

Como números por áreas, hubo 93 atendidos en el servicio de Infancia, 40 en el de Empleo, 86 en el área de Orientación Laboral, 30 personas pasaron por las acciones de Formación, y 11 se beneficiaron de la Intermediación de Cáritas, que cuenta con un total de 71 voluntarios. En la rueda de prensa, el Obispo Raúl Berzosa, indicó que “nos gustaría que hubiera más voluntarios y ser más generosos”.

Asimismo, Cáritas Diocesana tuvo en 2017 39 socios (frente a los 45 del año anterior) y 73 donantes (frente a los 82 de 2016), pese a lo cual las donaciones siguen siendo “generosas”, manteniéndose las cifras: se pasa de 41.315,99€ a 41.249,67€. Eso sí, Maribel Yugueros mostró su preocupación por que el número de donantes desciende debido a que “se ha perdido la sensación de crisis” y por el envejecimiento poblacional: “muchas personas de los pueblos eran socios de Cáritas y al morir nos quedamos sin ellos”, sin que haya relevo generacional.

De igual modo indica que si no fuera por la ayuda de Cáritas Española para la reforma de la sede, habría llegado menos dinero que el año anterior. Desde su punto de vista, “lo que tenemos que concienciarnos es que algunos proyectos no tienen que basarse tanto en el dinero, sino en el compromiso”. Para Raúl Berzosa, “hay que fomentar una red de solidaridad con fuerte base eclesial; no podemos depender del Estado y de las empresas”, indicando que “la solidaridad es igual de importante que el culto, las imágenes, etc.”.

La procedencia del dinero

La cifra de donativos es la tercera más alta dentro de las procedencias que tuvo el dinero que llegó hasta Cáritas en 2017. La primera de ellas es Cáritas Española, que aportó 60.449,61€, seguida de las entidades privadas con 45.589,33€. De esa cantidad, el Banco Santander aportó 33.000€; Inditext, 4.589€; y la Fundación Amancio Ortega, 8.000€ (frente a los 28.000€ del año anterior).

De la Conferencia Episcopal Española llegaron 31.952€; de la Junta de Castilla y León, 30.279€; de la Diputación, 21.922,33€; del Estado (a través de IRPF), 20.498€; del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, 20.000€; de las colectas de las parroquias, 15.049,33€; y por último, de los Fondos Europeos, 2.457€.

La Semana de la Caridad

Una vez presentada la Memoria, el resto de actividades de la Semana de la Caridad tendrán lugar a partir del lunes 28, comenzando con una charla del director de Cáritas Valladolid, Guenther Eduardo Bolehoff Carbajo, que lleva el mismo título que la Semana de la Caridad: Tu compromiso mejora el mundo. La charla tendrá lugar a las 20.00 horas en la nueva sede de Cáritas, en la calle Campo de San Vicente.

Al día siguiente, el martes 29, la Parroquia de San Cristóbal acogerá a las 19.30 horas una eucaristía, que irá precedida de un gesto relacionado con el lema de este año de la Semana.

Mientras, el miércoles 30, a las 20.00 horas y en la sede de Cáritas, se desarrollará una mesa redonda sobre compromiso y voluntariado, en la que intervendrán voluntarios de diferentes entidades. La mesa será moderada por Rosa Hernández, responsable de Voluntariado de Cáritas Salamanca.

El jueves 31, de nuevo a las 20.00 horas y en la sede de Cáritas, habrá una videoconferencia con Sonia Carretero para hablar de El camino de Leo. Una vida de compromiso. La actividad estrella de la Semana de la Caridad tendrá lugar el viernes 1 de junio: será la tradicional paella solidaria en la Plazuela del Buen Alcalde a partir de las 14.00 horas.