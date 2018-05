El Juzgado de Vitigudino sobresee la denuncia por “alzamiento de bienes” contra el exalcalde Víctor Pacho

Martes, 22 de mayo de 2018

TRABANCA | La denuncia derivaba del incumplimiento de una sentencia que condenaba al pago de dos operaciones de tesorería contratadas por la anterior Corporación y cuya amortización no estaba contemplada en el presupuesto

El Juzgado de Vitigudino mediante auto de fecha 9 de mayo de 2018, ha sobreseído provisionalmente y archivado la causa abierta contra el que fuera alcalde del Ayuntamiento de Trabanca, Víctor Manuel Pacho Benítez, el tesorero Jesús Zarza González y el anterior secretario-interventor, Fco. Javier Hernández Guardado. Las diligencias fueron iniciadas en virtud de una denuncia formulada por el que fuera alcalde socialista de la localidad, Jesús Borrego Vicente, el 13 de octubre de 2015, a los pocos días de tomar posesión de su cargo tras la renuncia del anterior regidor municipal.

En la denuncia se imputaba a los anteriores responsables municipales de un delito de alzamiento de bienes, se acusaba a los responsables municipales de frustrar la ejecución de una sentencia que condenaba al Ayuntamiento de Trabanca al pago de dos créditos a corto plazo concertados con una entidad bancaria, operaciones por un importe de 169.000 euros y que fueron establecidas por la Corporación municipal presidida por José Luis Pascual Criado. Respecto a este último extremo, el auto afirma que: “Además, la deuda contraída con la entidad bancaria, que tenía su origen en dos pólizas de tesorería contratadas por un Alcalde-Presidente anterior –José Luis Pascual Criado- no fueron en su día debidamente amortizadas por éste, y cuya existencia fue incluso desconocida por el Alcalde denunciado” al tomar posesión de su cargo en junio de 2011.

Según reza en el auto del Juzgado, “practicadas las diligencias de investigación consideradas pertinentes y útiles a fin de determinar los hechos cometidos, su tipicidad penal y los presuntos responsables no ha resultado debidamente acreditada la perpetración de hecho alguno constitutivo de infracción penal”, pues sostiene que “la deuda no pudo pagarse por dos motivos sustanciales, esto es, que no estaba prevista presupuestariamente y en consecuencia no podían dedicarse recursos públicos a su pago y por los graves problemas económicos que arrastraba el Ayuntamiento. Si bien es cierto que en un momento puntual en 2014 existió un excedente de tesorería a consecuencia de diferentes recaudaciones efectuadas, las normas legales exigían que dicho excedente debía destinarse con carácter exclusivo a las finalidades previstas en el presupuesto vigente en aquel momento del Ayuntamiento de Trabanca, entre las cuales se encontraba obviamente el mantenimiento de los servicios públicos”.

Así pues, el auto continua señalando que “la conclusión del procedimiento penal resulta en consecuencia ser que los pagos realizados por el Ayuntamiento, en concepto de nóminas, anticipos y amortización del préstamo de pago a proveedores con cargo a las cuentas del municipio contaban con previsión legal y presupuestaria, no habiendo resultado acreditada la comisión de irregularidad administrativa alguna… por lo que dispongo, el sobreseimiento provisional y archivo de lo actuado”.

Denuncia por la gestión del agua

Esta resolución judicial se une al auto que la sección primera de la Audiencia provincial de Salamanca de fecha 7 de noviembre de 2016, en el que se acordó desestimar los delitos contra la salud pública y falsificación de documento público imputados por José Luis Pascual Criado a Víctor Manuel Pacho Benítez, a los pocos días de que éste tomara posesión en el cargo en junio del año 2011, y contra el que mantuvo una campaña mediática para su desacreditación.

Una vez resueltos sendos procedimientos, Víctor Manuel Pacho Benítez ha asegurado mediante un comunicado que “en la vida hay gente que se dedica a limpiar y gente que se dedica a ensuciar y polemizar para ocultar sus miserias. Es una pena para el municipio de Trabanca que su destino esté en manos de marionetas gobernadas por intereses ocultos. Estoy estudiando con mis abogados presentar la interposición de una querella por denuncia falsa contra el responsable de este despropósito”.