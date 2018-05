El 3º Día | 14 Mayo

Lunes, 14 de mayo de 2018

Un repaso a algunas historias complementarias del que ha sido el penúltimo gran fin de semana de la temporada deportiva 2017/2018

[HILO MUSICAL]

Wind of change, de Scorpions > Entre las canciones que sonaron por la megafonía de la Exposición Canina Internacional que acogió la sala multiusos del Valle de San Martín durante la mañana dominical estuvo este clásico de Scorpions. Al fin y al cabo, la temporada llega a su conclusión, lo que siempre trae ‘aires de cambio’.

[MOMENTOS FdS]

- Sin Liga : Este fin de semana ha concluido la competición en el grupo asturiano de la Liga Nacional Juvenil en la que ha tomado parte el mirobrigense Adrián Vicente enrolado en las filas del Real Oviedo, que llegaba 2º al último día. Pese a que los suyos ganaron en la jornada final por 0-5 al 4º clasificado, el líder, el Sporting de Gijón, no falló (ganó 10-0) y se ha hecho con el título de la categoría.

- Sanción para el Jefe : El Jefe de la Policía Local, Narciso Caridad, fue ‘sancionado’ en la tarde del viernes, aunque por su vertiente deportiva como técnico de uno de los equipos participantes en el Trofeo San Cayetano. Justo antes de esta imagen, vio entre risas una simbólica amarilla.

- Cerca de la hora de comer : En la ceremonia de imposición de medallas desarrollada en la mañana del sábado en el Pabellón Eladio Jiménez tras la final de categoría Cadete de los Juegos Escolares se pudo oír a un jugador del III Columnas al recibir la suya: “podía ser de chocolate (que tengo hambre)”.

- ‘Castigado’ : En la segunda final de la mañana, la de alevines, fue protagonista el marcador del Pabellón, que no funcionó durante el tercer cuarto, al parecer por un problema con los enchufes que hizo que la persona que se estaba encargando de la tarea, Alejandro Marquiz, tuviese que echarse unos metros para atrás, quedando como ‘castigado’ a no poder ver con comodidad lo que quedaba de final.

- Otro míster peculiar : El míster del Sporting Garrido de juveniles que se midió el sábado por la tarde al Juvenil B del Ciudad Rodrigo daría para llenar esta sección entera, aunque se acabó cansando de sus chavales: tras encajar tres goles, los mandó literalmente a tomar por culo, enfadándose y sentándose en el banquillo. Entre los comentarios más curiosos, estuvo el que hizo cuando el colegiado señaló un libre indirecto a su favor dentro del área mirobrigense que nadie sabía muy bien a cuento de qué venía. El propio técnico visitante dijo: “me lo he perdido”.

- De banda a banda vía móvil : La persona que estuvo como responsable del Ciudad Rodrigo en el banquillo en ese duelo fue Ricardo Sánchez, uno de los integrantes de la estructura de los equipos juveniles. En la otra banda estaba el responsable último de estos equipos, Joaquín Chanca, que en un momento dado llamó por teléfono a Ricardo Sánchez para darle indicaciones sobre el dibujo táctico de los mirobrigenses.

- Final a pie de calle : En la tarde sabatina se pudo seguir a pie de calle en la Rúa del Sol al menos la final femenina del Mutua Madrid Open, gracias a la pantalla que tiene estratégicamente colocada el establecimiento de Milar.

- Y antes… : Antes de llegar a Ciudad Rodrigo, el equipo rival del Miróbriga Futsal en la semifinal de la Copa Presidente hizo una parada por el camino en un bar llamado ‘Deja vú’. Lo curioso es lo que se puede apreciar en la imagen, que ese bar antes se llamaba ‘Donde Paco’.

- Un remolón : En el duelo de benjamines de la mañana del domingo en los Campos de Toñete, Unionistas estaba perdiendo frente al Ciudad Rodrigo y necesitaba ganar sí o sí para mantener el liderato. En un momento dado que el balón salió de banda, tardó en volver a ponerse en juego, ‘por culpa’ de un miembro de la expedición de Unionistas: otro chavalín que debía ser alevín que estaba en la banda se puso a juguetear un poco con el balón en los pies antes de devolverlo. El técnico visitante que estaba en esa banda le dijo a voz en grito: “¡pero dála!”.

- Mal perder : Unionistas acabó perdiendo, con lo cual no dependerán de sí mismos en la jornada final. A uno de los técnicos le sentó bastante mal, criticando en voz alta la celebración del Ciudad Rodrigo: “anda, que celebrar una 3ª plaza…”. Quizá no cayó en la cuenta de que gracias a ese triunfo, los mirobrigenses todavía optan a la Liga en la jornada final, que por cierto no se disputará en horario unificado.

- La conquista de El Burgo de Osma : El Norte de Castilla sacó el viernes un reportaje sobre lugares fortificados de la región, incluyendo una imagen de la Catedral y la muralla de Ciudad Rodrigo con el rótulo de la ciudad soriana de El Burgo de Osma. Lo curioso es que el III Infantil estuvo allí el sábado y el domingo con motivo de la Fase Previa Regional de los Juegos Escolares.

- China y las bicis : En China tienen un problema con las bicis que van quedando en desuso, como se puede ver en este vídeo de la BBC.

- Cosas de arqueros : Y un tierno vídeo para acabar, que tiene como protagonistas a un pequeñín de 3 años cuyo único riñón no funciona, por lo que debe someterse a diálisis, y un portero del Olimpia paraguayo.

👶⚽️🥅COSA DE ARQUEROS | Brunito Martínez no perdió la oportunidad de volver a jugar unos minutos al término del partido con Alfredo Aguilar y Daniel Azcona en los pasillos del Antonio Aranda. Mirá el genial momento 👇#OlimpiaMedia #OlimpiaPorSobreTodo pic.twitter.com/mklSpd29KX — Olimpia Media (@OlimpiaMedia) 7 de mayo de 2018

[ZONA CLUBES]

>> CIUDAD RODRIGO CF:

| SENIOR - 33PJ|58GF|39GC > 17 goles: Alberto Martín; 9 goles: Alberto García y Maza; 4 goles: Sergi; 3 goles: Carli y Javi Moríñigo; 2 goles: Pando, Gabri, Víctor y Dani Crespo; 1 gol: Wiki, Adrián Gallego, Agudo y Manu; +1 en P.P.

+ D20, 17.30h., en el Francisco Mateos, frente al Onzonilla

| JUVENIL A – 25PJ|77GF|34GC > 21 goles: Agudo; 14 goles: Jesús; 10 goles: Samuel y Omar; 7 goles: Víctor; 4 goles: Juanjo; 3 goles: Miguel Ángel; 2 goles: Jorge; 1 gol: Lemus, Maca, Sergio, Cence y Javi Martín; +1 en P.P.

+ S19, 18.00h., en los Campos de Toñete, frente al Jai-Alai Bolívar

| JUVENIL B – 26PJ|101GF|74GC > 26 goles: Diego; 12 goles: José Manuel; 11 goles: Javi Martín; 8 goles: Luis; 7 goles: Miguel Ángel; 6 goles: Javi Casti; 5 goles: Jesús Mari y Jorge; 4 goles: Antonio; 3 goles: Sergio Elvira; 2 goles: Dani Blanco, Koke, Marcos Sánchez y Sergio Iglesias; 1 gol: Álvaro, Iván, Roberto Criado, José Antonio y Alberto Domínguez; +1 en P.P.

+ D20, 12.00h., en Los Cuernos (Salamanca), frente al Cristo Rey Barrio Vidal B

| CADETE – 25PJ|51GF|72GC > 17 goles: José Manuel; 7 goles: Luismi; 4 goles: Antonio, Raúl y Javi; 3 goles: Manuel; 2 goles: Alberto, Iker y Dani; 1 gol: Marcos Sánchez, Christian, Álvaro, Jaime y Sergio; +1 en P.P.

+ S19, 16.15h., en los Campos de Toñete, frente a la UD Santa Marta B

| INFANTIL – 25PJ|55GF|110GC > 20 goles: David Torres; 9 goles: Guille; 6 goles: Carlos; 5 goles: Luis Criado; 4 goles: Álvaro Iglesias y Álvaro Castaño; 2 goles: Rodrigo y Javier; 1 gol: Antonio, Alejandro Castaño y Pablo

+ S19, 11.00h., en los Campos de Toñete, frente a la UD Santa Marta B

| ALEVÍN A – 25PJ|29GF|179GC > 11 goles: Álex Martín; 6 goles: Rodrigo Lucas; 5 goles: Cristian Rodríguez; 3 goles: Pablo Bernal; 2 goles: Manuel de la Nava; 1 gol: Christian Serrano y Pablo Alaejos

+ S19, 13.00h., en los Campos de Toñete, frente a la UD Santa Marta

| ALEVÍN B – 22PJ|34GF|161GC > 5 goles: Pablo Domínguez y Lidia; 4 goles: Álex Sánchez, Pablo Duque y Christian; 3 goles: Jesús; 2 goles: Juan, Diego y Ángel; 1 gol: Santi Merino y Nourdin; +1 en P.P.

+ M15, 18.00h., en los Campos de Toñete, frente al San Agustín y D20, 13.00h., en Santa Marta, frente a la UD Santa Marta D

| BENJAMÍN – 25PJ|152GF|80GC > 46 goles: Álex Sánchez; 22 goles: Álvaro; 21 goles: Diego; 15 goles: David; 14 goles: Miguel; 12 goles: Oliver; 4 goles: Pablo Rodríguez, Nourdin y Alejandro Vicente; 3 goles: Pablo Martín; 2 goles: Cristian y Álex Ramos; 1 gol: Juan; +1 en P.P.

+ S19, 11.30h., en Santa Marta, frente a la UD Santa Marta D

| PREBENJAMÍN – 24PJ|129GF|60GC > 73 goles: Javier Martín; 25 goles: Álvaro Flores; 17 goles: Eric; 3 goles: Julio y Javier Sánchez; 1 gol: Asier; +3 en P.P.

+ S19, 11.30h., en Salamanca, frente a Trinitarios

>> III COLUMNAS:

[SENIOR - 28PJ|101GF|145GC] 28 goles: Arturo; 17 goles: Raúl; 14 goles: Marc; 13 goles: Asier; 7 goles: Álex y Cholo; 4 goles: Álex Francisco; 3 goles: David; 2 goles: Dani y Tipon; 1 gol: Rubén, Cristian y José; +1 en P.P.

[JUVENIL - 30PJ|130GF|104GC] 32 goles: Álex Morales; 20 goles: Daniel; 16 goles: Jesús; 15 goles: Adrián; 13 goles: Óscar; 10 goles: Alejandro Marquiz; 7 goles: Antonio; 4 goles: Sergio; 3 goles: Kamal; 1 gol: Álex, Diego Rubio, Hamid, Samuel y Pablo Martín; +5 en P.P.

[CADETE - 26PJ|174GF|68GC] 44 goles: Jorge; 23 goles: Álex; 21 goles: Andrés; 17 goles: Samu; 15 goles: Sergio; 11 goles: Diego Rubio; 10 goles: Javi y Pablo Martín; 6 goles: Diego Ruiz; 4 goles: Jacobo y Adrián; 3 goles: Mario; 2 goles: David; 1 gol: Pablo Ramos; +3 en P.P.

| INFANTIL – 20PJ|105GF|48GC > 21 goles: Pablo; 19 goles: Alberto; 13 goles: Miguel y Corvo; 12 goles: Julio; 11 goles: Álvaro; 5 goles: Manuel; 3 goles: León e Iker; 2 goles: Yassin; 1 gol: Ángel Luis; +2 en P.P.

+ D20, 18.00h., en Conde de Foxá, frente al San Cristóbal de Segovia

>> MIRÓBRIGA FUTSAL – 23PJ|116GF|69GC > 21 goles: Tote; 19 goles: Ratero; 12 goles: Motta, Jorge Briz y Carlitos; 10 goles: Carre; 8 goles: Chuchi; 6 goles: Ivi; 5 goles: Jairo; 2 goles: Cabrillas y Guancho; 1 gol: Julián; +3 en P.P.; +3 Por No Presentados