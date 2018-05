La Julieta castellana del Romeo portugués

Antes do fim do mundo, despertar,Sem D. Pedro sentir,E dizer às donzelas que o luarE o aceno do amado que há-de vir…E mostrar-lhes que o amor contrariadoTriunfa até da própria sepultura:O amante, mais terno e apaixonado,Ergue a noiva caída à sua altura.E pedir-lhes depois, fidelidade humanaAo mito do poeta, à linda Inês…À eterna Julieta castelhanaDo Romeu português., Poemas Ibéricos