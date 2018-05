[MARCADOR 12|13 Mayo]

Sábado, 12 de mayo de 2018

La galería incluye imágenes del duelo de prebenjamines entre Ciudad Rodrigo y Chamberí B; del partido de juveniles entre Ciudad Rodrigo B y Sporting Garrido; y de la semifinal de la Copa Presidente entre el Miróbriga Futsal y el Vilken Mañanes de León

[Juveniles] Ciudad Rodrigo B vs Sporting Garrido de Salamanca

SÁBADO 12

[F] 3ª Provincial Prebenjamín | J24 > CIUDAD RODRIGO CF 6 – CHAMBERÍ B 3

En su último encuentro de la temporada como local, el Prebenjamín del Ciudad Rodrigo se reencontró con la victoria en un partido que empezó de la mejor forma posible, y hasta llegó a parecer encarrilado, pero el Chamberí B se subió a las barbas y el duelo no se pudo resolver hasta el final, de nuevo con un Javier Martín estelar en el plano goleador, con 5 tantos.

Como decíamos, el encuentro arrancó a la perfección para el Ciudad Rodrigo, con un gol de Álvaro cuando apenas se llevaban 45 segundos. Javier Martín tuvo una ocasión poco después (que cogió el portero) antes de que el Chamberí B diera su primer aviso, que solventó el portero mirobrigense, Rodrigo. A partir de ahí se inició un bonito e igualado partido, con ocasiones para los mirobrigenses de la mano por ejemplo de Asier o Javier Martín.

En el 20’, estuvo a punto de llegar el segundo gol local en un saque de esquina botado por Javier Martín desde la derecha que se estrelló directamente en el larguero. El 2-0 cayó finalmente en el 23’: Javier Martín cortó un saque desde atrás del Chamberí B, avanzó con el balón y desde la línea de fuera de juego la mandó al fondo de la red. El descanso estaba cerca, pero el Ciudad Rodrigo todavía tuvo dos grandes ocasiones, de la mano de Álvaro y Javier Martín, que solventó el portero rival, una deteniendo el balón sobre la línea y otra cortando la acción mirobrigense.

Esas acciones desaprovechadas fueron claves, ya que en el arranque de la segunda parte, el Chamberí B salió respondón e igualó la contienda a dos. Javier Martín volvió a poner a los suyos por delante pero los visitantes dieron de nuevo la réplica, colocando el 3-3.

Los mirobrigenses no pudieron resolver el partido hasta los cinco minutos finales, cuando Javier Martín sumó otros tres tantos para terminar de firmar un repóker que le encamina hacia el Pichichi de la categoría, ya que su rival por ese galardón honorífico, un jugador del Salmantino C, con el que inició la jornada igualado a goles, no marcó en su partido.

En palabras de uno de los responsables del Ciudad Rodrigo, Omar, “hemos jugado un poquito mal”, ya que “hemos jugado con otro sistema diferente, con los jugadores en lugares donde no suelen jugar”. Finalmente, se hicieron con la victoria “a la contra”.

[FS] Copa Infantil | J2 > III ÁGUEDA TRAVEL 6 – FS SALAMANCA 2

[F] 3ª Provincial Juvenil | J27 > CIUDAD RODRIGO CF 14 – SPORTING GARRIDO 4

El Juvenil B del Ciudad Rodrigo se acabó dando un paseo ante el colista de su categoría, el Sporting Garrido de Salamanca, pese a que llegaron a cada período aproximadamente un cuarto de hora tarde, sobre todo a la primera parte, cuyo tramo inicial fue dominado por completo por los visitantes, que salieron súperadelantados.

Esto hizo que, pese a que la primera ocasión fue mirobrigense (una acción en la cual el portero repelió un tiro de Diego, y un defensa sacó en la línea un segundo tiro de Luis), pronto se pusiera por delante el Sporting Garrido, en el 6’, al quedarse un jugador sólo frente a José Ángel y batirle. Minutos después dispusieron de otras dos grandes ocasiones (una de ellas en un libre indirecto en el área tras cesión), pero el balón ni siquiera alcanzó los tres palos.

Justo en el 18’ se presentó el Ciudad Rodrigo: Javi Martín sufrió una falta al borde del área (cuando se iba sólo a marcar), y él mismo la botó ajustándola al palo derecho. Al minuto siguiente, Jorge recuperó el balón y se lo pasó a Diego, quién a media vuelta marcó. Y al minuto siguiente, en el 20’, Javi Martín botó un córner desde la derecha que remató de cabeza en el 2º palo al fondo de la red Marcos Sánchez. El técnico del Sporting Garrido le dijo a los suyos que “lo que hacéis bien en 15 minutos lo jodéis en 1”. Y no podía tener más razón.

A partir de ahí el encuentro fue un monólogo mirobrigense, con una colección de ocasiones en los minutos siguientes de Jorge, Javi Martín, Luis o Diego. El 4º llegó en el 27’, en un 2vs1 frente al portero visitante donde Luis le pasó el balón a Javi Martín para que este marcase a placer. En el 30’, Fran metió un balón en largo a Javi Martín, quién puso el 5º al definir desde el borde del área. Y dos minutos después, Diego logró el 6º al transformar un penalty que el portero le había hecho a él mismo.

El Sporting Garrido también marcó de penalty en el 36’, tras un choque en el área mirobrigense, pero eso no alteró el carrusel de ocasiones locales, con más oportunidades en los minutos siguientes de Luis, Jorge o Diego, quienes en este caso se encontraron con las acertadas intervenciones del portero visitante. Tras tener el Sporting un par de acciones, Jorge logró el 7º y último tanto de la primera parte en el 45’ a pase de Diego.

Como decíamos más arriba, el Ciudad Rodrigo empezó la 2ª parte también ‘ausente’, lo que aprovecharon los visitantes para marcar dos goles en sendas acciones de córner en el 52’ y el 54’ (7-4). Dos minutos después, pudieron recortar incluso más la distancia, pero tuvieron la mala suerte de que un balón bombeado que era gol cantado se estrelló en el larguero.

Tras un cuarto de hora, el Ciudad Rodrigo por fin espabiló y se puso el mono goleador. En el 60’, Javi Casti sumó el 8º al mandar al fondo de la red, viniendo desde atrás, un saque de córner botado por José Manuel. Y tres minutos después, Marcos Sánchez volvía a transformar en gol de cabeza una acción a balón parado.

Con ese 9-4, el Sporting Garrido perdió a un jugador por doble amarilla, con lo cual el camino fue incluso más fácil para el Ciudad Rodrigo, que todavía marcó otros cinco goles más en lo que quedaba de partido, con un doblete de Sergio Iglesias, un gol entre medias de Alberto Domínguez, y un doblete final de Luis, quién tras haberlo estado intentando con ahínco toda la tarde, por fin tuvo recompensa goleadora en los últimos compases del partido.

[F] Regional de Aficionados (Gr. B) | J33 > PEÑARANDA DE BRACAMONTE 1 - CIUDAD RODRIGO CF 1

[FS] Copa Presidente | Semifinal (Ida) > MIRÓBRIGA FUTSAL 1 – VILKEN MAÑANES 4

DOMINGO 13

[F] 1ª Provincial Cadete | J25 > HERGAR CAMELOT HELMÁNTICA - CIUDAD RODRIGO CF

[F] 3ª Provincial Benjamín | J25 > CIUDAD RODRIGO CF – UNIONISTAS

[F] 1ª Provincial Juvenil | J25 > HERGAR CAMELOT HELMÁNTICA - CIUDAD RODRIGO CF

[B] Trofeo Diputación | J5B > CIUDAD RODRIGO CF – CABRERIZOS BAMBÚ LEGENDS

[F] 1ª Provincial Alevín | J25 > HERGAR CAMELOT HELMÁNTICA - CIUDAD RODRIGO CF

[F] 1ª Provincial Infantil | J25 > HERGAR CAMELOT HELMÁNTICA - CIUDAD RODRIGO CF

[FS] Copa Femenina | Final > FARINATO RACE CIUDAD RODRIGO FS – HERRERO PÉREZ FEMENINO