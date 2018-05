“Las obras de la depuradora comenzarán este año”

Viernes, 11 de mayo de 2018

El Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes sigue trabajando para afrontar nuevos proyectos que comenzarán a ejecutarse a lo largo del año. El alcalde, Jorge Rodríguez, explica que para este 2018 cuentan con un presupuesto de 753.000 euros y entre las obras que se llevarán a cabo está el arreglo de varias calles, gracias a la aportación de los Planes Provinciales de la Diputación, o la construcción de una depuradora de aguas residuales. También han solicitado una subvención para poder arreglar el suelo de la Plaza y tienen pendiente la creación de un parking de caravanas.

¿Qué balance hace de la gestión municipal del último año?

A nivel político es un balance positivo porque se han incorporado dos concejales al equipo de Gobierno y hay un buen entendimiento. También hemos creado puestos de trabajo a través de las subvenciones que recibimos del Ecyl y hemos seguido con la política de media jornada para llegar a más familias, algo que tiene una buena acogida. Y a nivel de fiestas y cultura, nos centramos principalmente en el verano con la organización de actividades culturales y el mantenimiento y mejora de la piscina, que es un reclamo también para los vecinos de otros municipios cercanos.

¿Qué cantidad de dinero corresponde a Villavieja de los Planes Provinciales 2018-2019 y qué proyectos se van a realizar?

Para estos dos años nos corresponden 120.000 euros, más otros 5.000 euros que aportaría el Ayuntamiento, y los vamos a destinar íntegramente al arreglo de varias calles del municipio, ya que hay algunas pendientes de la renovación de las redes y remataremos la última que queda sin asfaltar y sin alumbrado, que es la travesía de la calle Caballeros.

¿Sigue adelante la idea de realizar el parking de caravanas?

Es un proyecto que tenemos pendiente, aunque este año no hemos pedido ninguna subvención para ello. No descartamos asumir desde el Ayuntamiento su construcción, porque el presupuesto no es muy alto, serían unos 14.000 euros, y ya contamos con un solar detrás del pabellón para ofrecer este servicio para facilitar la parada a las caravanas.

Aparte de las obras de los Planes Provinciales, ¿qué otras actuaciones están previstas para este año?

Hemos solicitado una subvención destinada a infraestructuras para Bienes de Interés Cultural con el fin de poder arreglar el suelo de la Plaza y esperamos que pueda salir adelante el proyecto. También este año comenzarán las obras de construcción de la depuradora de aguas residuales que nos concedió la Confederación Hidrográfica del Duero. Es un proyecto que va con retraso, pero ya está hecho todo el estudio y se ubicará en los terrenos cedidos por el Ayuntamiento en la zona de El Zarceral. Es un proyecto importante y necesario para Villavieja porque no tenemos depuradora y se hará este año.

¿La residencia de mayores continúa paralizada?

Es una espinita que tenemos clavada, pero una vez que hemos perdido las competencias en esta materia no podemos continuar con ella. Seguimos trabajando para ver si alguna empresa con experiencia en el sector estima oportuno acabar las obras que faltan a cambio de una concesión de explotación de la residencia porque queremos que sea un proyecto viable y rentable.

Se mantiene firme en su oposición a la mina de uranio de Retortillo. ¿Ya están más calmados los ánimos entre los vecinos de la zona?

Mantengo la misma postura en contra de la mina de uranio porque es un proyecto que a todas luces no es viable ni positivo para la comarca y no pasa los más mínimos estándares de calidad que requiere un proyecto de estas características. Es cierto que hay una división importante y familias divididas por este tema, pero no se traduce en conflictos ni en agresiones físicas. Si vuelvo a ganar en las próximas elecciones municipales mi actitud será la misma con este proyecto, aunque confiemos en que antes desistan de poner en marcha la mina de uranio porque no aporta nada positivo a la zona.