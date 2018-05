El PP justifica su abstención sobre el mercadillo por no abordarse el tema de las basuras

Lunes, 7 de mayo de 2018

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo emitió una nota de prensa en la tarde del lunes en torno al cambio de ubicación del mercadillo sabatino, respecto al cual no tienen “ninguna posición predeterminada”, según ellos mismos aseguran. Sobre la ubicación del Paseo de Carmelitas acordada por el Equipo de Gobierno a propuesta de Ciudadanos, la definen como “más sensata que la inicialmente planteada” (los fosos), pero apuntan que sigue “sin convencernos”.

El PP señala que la actual ubicación “tiene elementos en contra, causando estrago a los vecinos y reduciendo un importante número de plazas de aparcamientos”, pero se abstienen de la propuesta del Paseo de Carmelitas por varias razones, siendo “la más importante” que no se aborda “el verdadero problema, la suciedad generada por el mercadillo”, entendiendo que el cambio “no va acompañado de ninguna medida para evitarla”. Por ello piden “que se adopten soluciones a este problema, pues es el principal”, porque si no “será trasladarlo sólo de sitio, pero no abordarlo”.

Como otra causa para la abstención, indican que cualquier cambio debería contar con el “apoyo del comercio local, y el apoyo de los vecinos del lugar donde se quiere fijar”, porque “unos y otros son los que realizan su vida en Ciudad Rodrigo, por lo que su opinión al respecto es muy importante en un asunto como éste”. Desde el punto de vista de los populares, “no vemos apoyo de los vecinos de la zona del Paseo de Carmelitas, ni tampoco apoyo de los comerciantes y del empresariado con carácter general”.

Para el PP, debería haberse hecho “más partícipe al empresariado local” en la toma de la decisión. Una vez tomada, “esperemos que se tenga en cuenta la voz de los comerciantes y vecinos de la zona para que el mercadillo cause los mínimos inconvenientes”, entendiendo que el Ayuntamiento debe “buscar la mejor sinergia del mercadillo con los comercios locales y no causando estragos”.

Por otro lado, los populares entienden que la propuesta de Ciudadanos “estaba muy cerrada y prácticamente ya acordada de antemano”, descartándose incluso las opciones propuestas por Afecir, “por lo que poco podía decir el PP al respecto”. Los populares sí señalan que ven “razonable” reducir el número de puestos y regularizar los pagos pendientes, “en beneficio de las arcas municipales”.