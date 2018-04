Cinco curiosidades en cinco años

Así como quien no quiere la cosa, ya han pasado casi cinco años desde que nos sentamos alrededor de una mesa y decidimos que queríamos poner un punto y seguido en nuestra vida profesional para comenzar una nueva línea que estuviera íntimamente relacionada con la curiosidad, la lectura y la creatividad. Desde entonces, Unpuntocurioso no ha parado de crecer y podemos afirmar orgullosas que seguirá creciendo, presencialmente y a través de la pantalla, porque seguimos descubriendo puntos: los hay para mirar, para coser, para curar, para escribir, para conducir… Y no tenemos pensado frenar.

Hoy nos ha apetece compartir desde este pequeño rincón cinco puntos fuertes de nuestro trabajo, para que despierten vuestra curiosidad y también para que no nos olvidemos de ellos, porque son lo más importante de lo que hacemos. ¡Aquí van!

¿Sabéis que… hay familias que nos dicen que gracias a nosotras han descubierto el mundo de la literatura infantil? Especialmente los papás y mamás que acuden a las sesiones del programa Punto de Cuento con sus bebés de 0 a 3 años. Algunos nos hablan con auténtica emoción de que han empezado a construir la biblioteca de su bebé, y que los libros se han convertido en parte imprescindible de su rutina diaria.

¿Sabéis que… hay niños que han despertado su curiosidad por el inglés gracias a los cuentos? En las sesiones del programa Leemos en Inglés disfrutan contando, cantando y jugando con historias en lengua inglesa, y cuando llegan a casa los papás comparten con nosotras cómo siguen con esos ritmos y esas palabras, demostrando que les gusta cómo suenan y que disfrutan mucho con ellas.

¿Sabéis que… algunos pequeños llaman a los códigos QR “puntos curiosos”? Como desde el principio apostamos por incluir la tecnología como otro formato de lectura, muchas veces escondemos historias animadas en estos códigos, y algunos niños, acostumbrados a esto desde muy pequeños, cada vez que ven uno en un folleto, una lata de conserva o en la calle dicen “mira, ¡un punto curioso!”.

¿Sabéis que… cuando empezamos a trabajar en la Universidad con alumnos de Pedagogía pensamos que sería un público difícil de alcanzar? Y no solo hemos conseguido establecer una vía de comunicación con ellos a través de la LIJ, sino que nos sorprendieron hace unos días eligiendo los cuentos para presentar ellos mismos la Jornada de Puertas Abiertas de la Facultad de Educación. Bravo J

¿Sabéis que… las valoraciones en nuestras actividades escolares con la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes son casi siempre de cinco estrellas? Es increíble pensar que han disfrutado tanto con la sesión que rellenan la encuesta con la misma ilusión y comparten así la satisfacción por el trabajo bien hecho.

Gracias a todos por permitir que estas curiosidades se hayan hecho realidad.

¡Feliz domingo para tod@s!

Rebeca Martín