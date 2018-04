José Muñoz Quirós: “Volvemos siempre a los libros como se vuelve al primer amor”

Martes, 24 de abril de 2018

Por quinto año consecutivo, la Biblioteca Pública de Ávila, dirigida por Jesús Ángel Clerencia, edita el resultado del ciclo de conferencia que programa a lo largo de seis meses. Este quinto ciclo de conferencia fue coordinado por el poeta José María Muñoz Quirós y en él participaron seis escritores, periodistas o lectores, como César Díez Serrano (El disfrute de la literatura), Pablo Garcinuño García (Libros que han marcado mi vida), Pilar Álvarez Areces (Lo que me interesó desde mi adolescencia) y Gemma Orgaz Jiménez (Una vida trazada por libros). También los poetas y profesores de la Universidad de Salamanca, Alfredo Pérez Alencart (Viaje y comprensión del mundo) y María Ángeles Pérez López (Del escrutinio y otros modos de respiración).

El libro, editado por la Junta de Castilla y León, se presentó este martes, a las 18,00 horas, en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública de Ávila.

En el prólogo, Muñoz Quirós destaca: “Volvemos siempre a los libros como se vuelve al primer amor, a la primera sombra de un camino o al primer paisaje que cosechó nuestro anhelo de belleza. Volvemos con el gratificante deseo de saber más, de vivir en más espacios desconocidos, de practicar en más abismos sin temor a nada, de conocer más emotivos sueños que tal vez son también nuestros. El donoso escrutinio salva y abraza todo aquello que los lectores seamos capaces de salvar y abrazar”.

Al margen de muchos autores de sus lecturas iniciales que Alencart cita en su extensa conferencia, las antologías que abordó los incluye en siete apartados: Miguel de Cervantes: Al hidalgo poeta; Miguel de Unamuno: Di tú que he sido; Gastón Baquero: Poesía completa y Palabras del inocente; León Felipe: He muerto… y he resucitado; Alejandro Romualdo: mapa del paraíso; La Biblia y su manantial poético.

Por su parte, María Ángeles Pérez López, se centroó en cinco libros de cinco poetas: Trilce, de César Vallejo; Llamando al yeti, de Wislawa Szymborska; Valses y otras falsas confesiones, de Blanca Varela; Descripción de la mentira, de Antonio Gamoneda, y La casa roja, de Juan Carlos Mestre.