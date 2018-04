Salesianos Pizarrales pone rumbo a Letonia

Domingo, 22 de abril de 2018

Un grupo de alumnos de la ESO de este centro salmantino emprenden su primera movilidad internacional

Este domingo, 12 alumnos de 4ºESO y dos profesores del Colegio Salesianos San José viajan a Letonia en la primera movilidad del Proyecto Europeo que coordinan dentro del marco Erasmus +.

El proyecto denominado “Scan your city and culture with apps” es un proyecto entre colegios de tres países europeos: Letonia, Italia y España, siendo el colegio salesiano de Pizarrales el que no solo representa a nuestro país sino que es el coordinador del propio Proyecto.

El proyecto tiene una duración de dos años y su objetivo es que los alumnos de distintos colegios, donde se trabaja actualmente con un proyecto digital de tablets, enseñen su cultura y su país.

Para ellos existen dos modalidades: primera, hacerlo a distancia a través del trabajo diario dentro de las clases y segunda, realizar viajes (movilidades en el argot educativo europeo) hasta Italia y Letonia para compartir físicamente clase con los alumnos europeos.

La primera modalidad, se lleva realizando desde septiembre del año pasado a través de metodologías innovadoras como Realidad Virtual, Chroma, Realidad aumentada o códigos QR, entre otras. Los alumnos trabajan el proyecto en el aula desde las diferentes asignaturas y comparten sus trabajos con los alumnos de los otros países mediante una WIX. Además de este intercambio de materiales, se realizan periódicamente videoconferencias entre los colegios europeos con el fin de que los jóvenes se conozcan y estén en contacto.

La segunda modalidad consta de tres movilidades de alumnos, un viaje a cada país participante. La primera de ellas tendrá lugar este mismo domingo cuando 12 estudiantes de 4ºESO del colegio Salesiano San José viajarán a Daugavpils (Letonia) para reunirse con los alumnos de los otros dos países. Durante una semana, realizarán tanto intercambios lingüísticos y actividades académicas como talleres y visitas culturales para conocer su historia, arte y su gastronomía.

La siguiente movilidad se viajará hasta Italia, siendo recibidos en Salamanca para el próximo curso los alumnos italianos y letonios donde quedará clausurado el Proyecto. Sin duda alguna una actividad educativa que tardarán en olvidar los alumnos protagonistas.