La revista literaria ‘Espaço do Ser’ publica ensayo sobre la poesía de Alencart

Sábado, 21 de abril de 2018

La obra poética de Alfredo Pérez Alencart, profesor de la Universidad de Salamanca y colaborador de SALAMANCArtv AL DÍA viene siendo valorada en distintos países, lo que conlleva su traducción a buen número de idiomas, además de los comentarios académicos que genera. Una muestra reciente es la publicación de un amplio ensayo sobre su poesía, el cual acaba de ser publicado en el número 3 de la revista Espaço do Ser, correspondiente al mes de abril y coordinado por la poeta portuguesa Maria do Sameiro Barroso. Leocádia Regalo, profesora y poeta residente en Coimbra, reflexiona sobre el último libro de Alencart, ‘Em frente do mar, emudeci / ante el mar, callé’, publicado en 29017 y en edición bilingüe, bajo el sello de Editora Labirinto que dirige Joao Artur Pinto.

Entre las páginas 91 a 97 de esta revista literaria, Regalo destaca sobre el libro de Alencart: “La búsqueda esencial de esta poesía es la presencia de las cosas y la evidencia de los lugares. El gesto del poeta es recoger, acoger los vestigios de una presencia que le quedó en la memoria. En la raíz del poema, diríase que está una voluntad absoluta de vivir, de conquistar la alegría y la madurez, a través de todas las vicisitudes, de las experiencias de la vi da que llevan al poeta a hacer opciones en su itinerario existencial… Poesía cósmica, abierta al mundo, pero siempre situada sobre la realidad más íntima, ella recorre todos los caminos, de la fase sensible a la imaginaria, de la superficie de las cosas a la esencia de ellas. Es por la mirada como estos poemas de Alencart realizan el contacto perfecto con el mundo. Pero el caminar también aporta esa relación unitaria con el cosmos, donde la distancia queda abolida entre el sujeto y el mundo. Y la audición y el movimiento se consubstancian en una relación que presentifica la densidad matricial de los espacios…”.

En otro de sus ensayos Locádia Regalo también analiza el último poemario del brasileño Alves de Faria, en el ensayo titulado “O poeta – monge: 23 elegias da mão esquerda, de Álvaro Alves de Faria”, incluido entre las páginas 99 a 103. Alves de Faria recibió la distinción de Huésped Distinguido de Salamanca en 2009.

Autores de diferentes países

Poeta invitada es la turca Müsser Yeniay. En su sección de poesía la revista incluye versos de los portugueses Casimiro de Brito, Cláudio Lima, Daniel de Sousa, Gabriela Rocha Martins, Manuel Vaz y Maria José Leal. También de los brasileños Wagner Schadeck, Alexandre Bonafim, Demetrios Galvão y Lucas Rolim.

Luego hay algunos poetas de diversos países, traducidos al portugués por la propia Maria do Sameiro Barroso: Fatima Zahra Bennis (Marruecos), Raja Rajeswari Seetha Raman (Malasia), Fatma Mekni (Túnez), Tamer Öncül (Turquía), Michel Destieu (Francia), Nahid Ensafpour (Irán-Alemania), Paloma Fernández Gomá (España), Annabel Villar (Uruguay-España), Müesser Yeniay (Turquía), José Luis Labad (España) y Metin Cengiz (Turquía). Además de los ensayos de regalo,ya reseñados, hay otros dos firmados por Jean-Luc Pouliquen (Francia) y Maria do Sameiro Barroso (Portugal)

Finalmente, hay un buen número de poetas turcos contemporáneos, con poemas traducidos al inglés: Fergun Özelli, Hasan Erkek, Hayati Baki, Haydar Ergülen, Ilyas Tunç, Metin Celal, Metin Cengiz, Müesser Yeniay, Murat Yurdakul, Onur Akyil, Selenay Kübra Koçer, Tamer Öncül, Yavuz Özdem, Yusuf Alper y Zehra Betül Yazici .

Sobre la ensayista

Leocádia Regalo (S. Jorge – Açores, Portugal, 1950). Licenciada en Filología Románica por la Facultad de Letras de la Universidad de Coimbra, ejerció funciones docentes y de formación de profesores en la enseñanza secundaria y superior, estando ya jubilada. Escritora, ensayista y traductora, publicó obras de carácter científico y pedagógico, teniendo colaboraciones dispersas, especialmente crítica literaria, en revistas, periódicos y blogs. Como poeta, publicó su primer libro, Pela Voz de Calipso, en 1998, seguido de Sob a Égide da Lua (Palimage Editores, 1999).

Passados os Rigores da Invernia aparece en 2003, en la Editorial Caminho. Años más tarde aparecen Tons do Sul, en 2011 y, en el ámbito de la literatura infanto-juvenil, Lia no país da poesia (2014), integrado en el Plan Nacional de Lectura, ambos con edición de Terra Ocre / Palimage. Está representada en varias antologías.

