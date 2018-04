Anochecer en Salamanca y otros textos de Gianni Darconza

El mes de septiembre de 2017, y en el Festival Mundial de la Poesía de Craiova, conocí y departí con el poeta italiano Gianni Darconza. Hubo inmediata empatía. Luego leí sus poemas. Darconza (Sant Gallen, Zuiza, 1968), es poeta, narrador, traductor y ensayista italiano. Trabaja como profesor de Literatura y Cultura Española y Literaturas Comparadas en la Universidad de Urbino Carlo Bo en Italia. Ha publicado el ensayo Potere, mito e scrittura nella narrativa ispanoamericana del Novecento (2005), la antología poética Poesia della guerra civile spagnola (2007) y el ensayo Il detective, il lettore e lo scrittore. L’evoluzione del giallo metafisico in Poe, Borges, Auster (2013). Es autor de la introducción a los libros de A. Machado, Proverbi e cantari (2012) y de J. L. Alonso de Santos, Andare in fumo. Bajarse al moro (2013).

Ha publicado también el libro de poemas Oltre la lastra di vero (2006, ganador del premio de poesía “Jacques Prévert” en el mismo año), la novela Alla ricerca di Nessuno (2007), el libro de relatos L’uomo in nero e altre scorie (2009) y el cuento para la infancia Il ladro di parole (2013, ganador del Premio Frontino-Montefeltro en 2014). Para la editorial Raffaelli ha traducido una Antologia di poesia breve latinoamericana (2015) y Giovane poesia latinoamericana (2015), ambas con selección del poeta Mario Meléndez. Es además traductor de los libros de Óscar Hahn, Tutte le cose scivolano. Todas las cosas se deslizan (2015) y Scintillii in uno specchio rotto. Destellos en un espejo roto (2016); de Antonio Cisneros, Il cavallo senza liberatore. El caballo sin libertador (2015), y el libro de Mario Bojórquez, Divano di Mouraria (2016), todos publicados por la Editorial Raffaelli. Ha participado en el Festival Internacional de Poesía de México (2015); en los Festival Poéticos de Pereira y Bogotá (2017) y en el Festival Mundial de Poesía de Craiova (Rumanía, 2017).

Aquí les dejo tres textos que he seleccionado de su libro “Materia Oscura” (Raffaelli Editore – Rimini , Italia, 2017), traducido al español por Andrea Muriel.

Fotografías de José Amador Martín y Jacqueline Alencar

ANOCHECER EN SALAMANCA

Vivere e ansiosamente aspettare

che giunga il tramonto

che ritorni la notte

che piangano le stelle

e in un batter di ciglia

semplicemente

spegnere il mondo

in cui non ci sei

quell’unico mondo

in cui sei tanto distante

fisicamente

per poter accendere

tutti gli altri dentro di me

mondi distinti, altrettanto reali

vedermi riflesso in ognuno di essi

nel tuo iride biondo

o nel tuo cuore di amante

e nell’intimità senza tabù

scoprire sereno in ognuno di loro

che qui, accanto a me,

ci sei anche tu.

ANOCHECER EN SALAMANCA

Vivir y esperar ansiosamente

que llegue el ocaso

que regrese la noche

que lloren las estrellas

y en un parpadeo

simplemente

apagar el mundo

en el que tú no estás

aquel único mundo

en el que estás tan lejana

físicamente

para poder encender

todos los demás dentro de mí

mundos distintos, pero de cualquier modo reales

verme reflejado en cada uno de ellos

en tu iris rubio

o en tu corazón de amante

y en la intimidad sin tabúes

descubrir sereno en cada uno de ellos

que aquí, a mi lado,

también estás tú.

POETA

Nel nulla abbagliato da luci

fittizie, venuto sei al mondo,

figliastro di gatto randagio,

con occhi più adatti a vedere

l’oscurità.

POETA

De la nada deslumbrada por luces

ficticias, llegaste al mundo,

hijastro de gato callejero,

con ojos más aptos para ver

la oscuridad.

APOCHECLISSE

Sono vero solo nei tuoi sogni

ombra illusoria nella moltitudine

solo fra soli oscurati

da reciproca indifferenza.

Non ti destare, non estinguere

la fievole nota che è in me

spegni il rumore di sottofondo

microcaosmo e confusione

appaio dunque sono

meglio se in televisione.

Temo la catastrofe che grava

su tutti i morti viventi

temo la morte per dimenticanza

come un astro oscurato

da un satellite frapposto.

Io non sono quello che sono.

Non mi cercare adesso

in qualche personaggio di finzione

non sarò più in un verbo o in un nome

ma altrove, in una regione più alta

sarò negli spazi bianchi che ci sono

tra una parola e l’altra.

APOQUECLIPSIS

Soy verdadero sólo en tus sueños

sombra ilusoria entre la multitud

sólo entre soles oscurecidos

por recíproca indiferencia.

No te despiertes, no extingas

la débil nota que hay en mí

apaga el ruido de fondo

microcaosmos y confusión

aparezco luego soy

incluso mejor en la televisión.

Temo la catástrofe que gravita

sobre todos los muertos vivientes

temo la muerte por olvido

como un astro oscurecido

por un satélite interpuesto.

Yo no soy aquel que soy.

No me busques ahora

en algún personaje de ficción

no estaré más en un verbo o en un nombre

sino en otro lado, en una región más alta

estaré en los espacios blancos que hay

entre una palabra y otra.