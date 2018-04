El programa Tic Tac aumenta las sesiones para niños en su segunda edición

Viernes, 20 de abril de 2018

GUIJUELO | El Ayuntamiento de Guijuelo ofrece una nueva edición del pionero programa de educación para padres e hijos

Guijuelo continuará, a partir del 27 de abril, con el programa pionero en el que se trabajará el conocimiento de las emociones en edades tempranas. Así lo anunciaba esta mañana la concejala de Participación Ciudadana y Cultura, Mª Jesús Moro Tejedor quien arropada por el personal de la Ludoteca, la Biblioteca, el Centro Cultural y la Escuela Infantil presentaba las II Jornadas Familiares ‘Emociona-T’ del programa ‘Tic-Tac. Con palabras te lo voy a contar’.

El programa que nacía con el objetivo de resolver las dudas que se les plantean a los padres sobre el desarrollo de sus hijos en edades tempranas arrancaba el pasado mes de noviembre pero es ahora, en los meses de abril y mayo cuando se plantean la sesiones en las que se trabajará con los niños de 2 a 3 años que acuden diariamente a la Escuela Infantil Municipal. “Creemos en este proyecto”, aseguraba rotundamente la concejala de de Participación Ciudadana y Cultura quien achacaba “al gran éxito de acogida”, no solo la celebración de una segunda edición sino su continuidad en el tiempo. “Nos parece fundamental el trabajo de las emociones con niños de estas edades”, agregaba a lo que Susana Illera y Elena Martín, personal que también participan en el programa este año asentía.

El programa se centrará en el trabajo con los 35 niños que se engloban en las aulas de mayores de la Escuela Infantil gracias a la colaboración de las trabajadoras del mismo. “Estamos muy ilusionadas con este proyecto. Y por fin este año nos toca a nosotras”, apuntaban.

El programa, que este año amplía el número de sesiones arrancará este año, el 27 de abril, con música de la mano de Rosa Cojo, profesora de la escuela Municipal de Música. “Nuestra intención es que cada sesión se centre en el análisis de un sentimiento”, afirmaba Moro Tejedor. La segunda sesión llevará las emociones a los pequeños a través del teatro. “Creemos que es una perspectiva diferente”, explicaba Beatriz García, quien junto a Francisco Javier Julián y Mercedes Martín serán los encargados de gestionar las emociones de los más pequeños el miércoles, 2 de mayo.

El viernes, 4 de mayo Yoana Izquierdo responsable de la Sala Infantil de la Biblioteca Pública Municipal ‘David Hernández’ se encargará de trabajar las emociones a través de la lectura. “Este año introduciremos un nuevo personaje: Marisa Brisa”, explicaba Izquierdo sin querer adelantar más detalles. La siguiente sesión tendrá lugar el miércoles 9 de mayo y en ella los niños se enfrentarán a sus miedos. “ En 'Al miedo me planto y no me espanto’ será una sesión en la que trabajaremos los miedos pero de forma lúdica y entretenida”, apuntaba Mª Gutiérrez que será la bibliotecaria encargada de esta intervención. La quinta sesión, que tendrá lugar el viernes 11 de mayo será para Maleny Gómez y con bajo el título de ‘Tú y yo, yo y tu’ servirá para trabajar la empatía. “Queremos que aprendan a ponerse en el lugar del otro”, explicaba la ludotecaria.

Para finalizar, Rocío Martín, psicóloga Infanto-juvenil retomará ‘El Monstruo de colores’ y en ‘Vaya lío con las emociones’, que se celebrará el 18 de mayo, se tratará de concentrar todo lo aprendido durante las sesiones anteriores. “Son un equipo multidisciplinar estupendo”, calificaba la concejala de Participación Ciudadana alabando la creatividad y esfuerzo del personal implicado.