Vergílio Ferreira vuelve a Salamanca

Miércoles, 18 de abril de 2018

Un año más, el experto en Vergílio Ferreira, Jorge Costa Lopes, llegó desde Oporto invitado por la Facultad de Filología de la USAL, para ofrecer una charla a los alumnos de Literatura Portuguesa, asignatura que imparte la profesora Paula Isidoro. Vergílio Ferreira es uno de los escritores portugueses más relevantes del s. XX, en 1972 y en 1973 estuvo en Salamanca, ciudad que le era próxima literariamente hablando, pues, como él mismo escribió “yo preferí la [temática] que se decidiese por la perturbación, como vuestro Unamuno” (EI4: 25).

El programa que la asignatura de Literatura Portuguesa le dedica a la obra del escritor incluye la visita a la localidad natal del autor, Melo (Gouveia), en medio de la Sierra de la Estrella, donde alumnos y profesores de Filología, acompañados por Jorge Costa Lopes y por Catarina Santos, responsable de la Biblioteca de Gouveia, realizarán el jueves 19 de abril un paseo literario.

Vegílio Ferreira (Melo, Gouveia, 1916-Fontanelas, Sintra, 1996) es uno de los grandes escritores portugueses del s. XX. Autor de una vasta obra literaria, varias veces figuró en las quinielas de candidatos al Premio Nobel de Literatura. Su obra va del neorrealismo, en una primera fase, al existencialismo en la época final, de lo más profundamente arraigado en la tradición narrativa portuguesa a las influencias literarias y artísticas europeas más modernas de su tiempo.

Por eso, los especialistas ven en él influencias de Raul Brandão y, a la vez, de Malraux, Camus, Kierkegaard, Heidegger o Unamuno.

La fase final de su obra es la más relevante, según el profesor Costa Lopes ha afirmado durante su charla en Salamanca: “a diferencia de otros, Vergílio Ferreira, como escritor, envejeció muy bien”.

La Ruta Literaria Vergiliana fue creada por el municipio de Gouveia en el año 2016, año en el que se celebró el centenario del nacimiento de su ilustre vecino. Consta de dos recorridos, uno urbano por el pueblo de Melo, en el que, a través de una serie de paneles informativos se refleja la impronta que la localidad dejó en algunas de sus obras; y otro en la sierra, también señalizado, mediante el cual contemplar los paisajes a los que Vergílio Ferreira hace alusión en su obra. Además, la biblioteca municipal de Gouveia cuenta con un importante legado del escritor.

Costa Lopes sobresalió como gran conocedor de la obra vergiliana cuando ganó el Premio Literario Vergílio Ferreira en 2014, con Sobre o Riso e o Cómico em Vergílio Ferreira, culminación de su tesis doctoral, en la que analiza el humor presente en las obras de ficción del autor, al mismo tiempo que estudia esta característica en la trayectoria de otros insignes escritores portugueses, como Eça de Queirós o Fernando Pessoa.

El profesor Jorge Costa Lopes realizó hace siete años su tesis doctoral sobre V. Ferreira “prácticamente, con los apuntes que Vergílio Ferreira escribió en los márgenes de los libros que leía, muchos de los cuales se encuentran en la biblioteca de Gouveia”, afirma, divertido, el experto.

Jorge Costa Lopes ha hablado en Salamanca de los aspectos más singulares de la obra literaria de V. Ferreira, enfocándose, particularmente, en Para Sempre, como ‘obra-suma’ del autor, que, además, ha sido la novela sobre la que han trabajado los alumnos.

El fragmentarismo en Vergílio Ferreira es, según el profesor Costa Lopes, una evidencia, y lo adopta de Pessoa. La escritora brasileña Clarice Lispector sería, para Jorge Costa, el ‘alma gemela’ de Vergílio Ferreira: mismo estilo, pero un punto de vista femenino. Opina este estudioso que “Vergílio Ferreira, en el fragmentarismo encuentra la unidad”.

El estilo literario de Vergílio Ferreira sería la autobiografía implementada por la ficción. Según Jorge Costa Lopes, la obra más autobiográfica de V. Ferreira es Manhã Submersa (1954), la novela inspirada en sus años en el seminario de Fundão, entre los 10 y los 16 años. Al parecer, Vergílio Ferreira soñó con el seminario durante gran parte de su vida. Al escribir Manhã Submersa, por lo visto, logró librarse de esas pesadillas que lo acechaban.

En cuanto a la comicidad en la obra de Vergílio Ferreira, el profesor Costa Lopes opina que el humor vergiliano es negro, surrealista, hace referencia a hechos macabros, como su propia muerte. También ‘el 25 de abril’ está tratado en su obra Signo Sinal desde un punto de vista cómico. Vergílio Ferreira era corrosivo y crítico con el poder político.

La tierra natal

Alegria Breve (1965) y Para Sempre (1983) transcurren íntegramente en el pueblo de Melo, en el que el autor vivió sólo hasta los diez años, pues después fue interno al seminario de Fundão, donde permaneció hasta los 16; luego a Guarda, para terminar el bachillerato, más tarde a Coímbra, en cuya universidad estudió Filología Clásica y después un poco por todo el país, pues fue profesor de secundaria en Faro, Bragança o Évora.

“El paisaje adquiere dimensiones míticas en la obra vergiliana”, apunta Jorge Costa Lopes. La montaña, la Sierra de la Estrella donde se sitúa Melo está muy presente como la génesis a la que se vuelve buscando la esencialidad de la vida, los misterios y respuestas que guarda la infancia. “Al igual que Ulises en la Odisea, V. Ferreira regresa a su Ítaca natal”, concluye el profesor.

Vila Josephine es el nombre de la casa de Vegílio Ferreira en Melo. Su madre, llamada Josefa, y su padre emigraron a los Estados Unidos cuando él tenía sólo cuatro años, como muchos otros vecinos de esta comarca serrana. Por eso, Ferreira se crió con unas tías, coprotagonistas de su novela Para Sempre.

Actualmente, la Cámara Municipal de Gouveia ha adquirido Vila Josephine y tiene en proyecto convertirla en una residencia artística.

La mujer amada en la obra de V. Ferreira

Ya sea como Sandra en Para Sempre, como Mónica en Em Nome da Terra, Luísa en O Caminho Fica Longe, Sara en Nítido Nulo o con otros diversos nombres, la mujer amada es siempre un personaje fundamental en las obras de Vergílio Ferreira.

Una mujer con una presencia fuerte, desdoblada, de aspecto delicado y frágil, pero dominadora. Las mujeres siempre son las protagonistas principales de sus novelas, junto con el ‘narrador-protagonista’. Esta mujer poderosa es real en vida, después acontece su muerte y ahí comienza la idealización, su reinvención.

“O que me existes neste instante, não é decerto o que foste. O que me existes é o que em mim te faz existir. (…) Vou fazer-te existir na intensidade absoluta da beleza, na eternidade do teu sorriso. Vou fazer-te existir na realidade da minha palavra. Da minha imaginação” (Para Sempre: 52-53).

El profesor Costa Lopes dice que la mítica Sandra, en la etapa en que la novela Para Sempre transcurre en Coímbra, estaría inspirada en alguien real, Maria Madalena Ramalho da Silva Santos, estudiante de Germánicas y amiga del autor en su época universitaria.

La música, el cine, la pintura, la literatura

Tal vez por haber sido estudiante de violín en su infancia, la música es otra protagonista en sus tramas. Dice Jorge Costa Lopes que habría una ‘banda sonora’ para cada una de ellas, tal es la importancia de la música en sus novelas. Así, por ejemplo, en Para Sempre sería el Ave María de Schubert y en Em Nome da Terra, Mozart. El fado de Coímbra también tiene su lugar, la música de su amada Solária, la Coímbra idealizada de su juventud.

El profesor Costa Lopes encuentra en Para Sempre cierto paralelismo con ‘Fresas salvajes’ (1957), de Ingmar Bergman, la vuelta del anciano a su hogar de la infancia, ese tiempo en el que puede encontrarse la verdad.

Vergílio Ferreira apreciaba la pintura de Vermeer y de Edward Hopper y admiraba a Eça de Queirós, por haber conseguido, según él, una ‘obra-suma’ con A Cidade e as Serras, de la que opinaba que era “un libro apaciguado, sencillo y bello, como un atardecer de verano”.

Una prosa lírica cercana a lo intemporal

Advierte Jorge C. Lopes que la doble y triple adjetivación son una marca vergiliana, así como la triple sustantivación:

“Eras linda, minúscula, graciosa” (PS: 108) “delicada, frágil e serena” (PS: 185).

“É a voz de uma mulher. Vem da desgraça, da ruína, da fadiga, passa” (PS: 109).

También se caracteriza por el uso de frases redondas o circulares: “Vivi, sofri, vivi” (PS: 33) / “Livros, quadros, livros.” (PS: 90).

La palabra, el único fin. En el final, la palabra

“se eu soubesse a palavra,

a única, a última,

e pudesse ficar em silêncio para sempre…”

Conta-Corrente 2: 65

Los últimos años de su vida, Vergílio F. se dedicó a la búsqueda incesante de una palabra, una única palabra, que pudiese resumir todo lo que es la vida, todas las emociones, todo lo físico y lo etéreo, toda la belleza. Y no la encontró.

“O romance. Sei agora mais claramente o que queria. O périplo de uma vida à procura da palavra. Viemos ao mundo para a encontrar. A palavra total, a que nos diga inteiros, a que nos diga a vida toda. Procurei a minha e não a encontrei. E estou a chegar ao fim. Ou encontrei apenas a do silêncio. Ou a palavra enigmática que a mãe do narrador desse meu romance Para Sempre lhe diz ao ouvido à hora da morte e ele tenta entender através da vida inteira”.

Quizás la palabra sólo es una aproximación a lo indecible. Lo que no se puede nombrar. Quizás, esa palabra no hallada pueda ser sustituida por la música o por el silencio. Existe un mundo que el lenguaje no consigue revelar.

En este asunto, podemos vincular la necesidad de encontrar una palabra explicadora de todas las cosas con la fe perdida en la religión que aprendió de niño, esa religión antropomorfizada en la que Vergílio Ferreira no creía. Las lecturas y estudios que realizó lo llevaron a aproximarse a la teoría de ‘El Gran Orden’ del Universo, como subraya el profesor Costa Lopes. La tentativa de un agnóstico de explicar lo más trascendental.

Vergilio Ferreira vertió en sus obras una gran intensidad filosófica.

Para Sempre, la meta-novela

Jorge Costa Lopes califica Para Sempre, de Vergílio Ferreira, como “novela-suma, la invención de la totalidad perdida”. Hay un camino hasta llegar a Para Sempre, un libro que contiene todo lo que le preocupa a su autor: la vida, el sufrimiento, las alegrías, todo su mundo, todo lo que es del mundo.

“En el final de la vida, todo se agota, para ese momento, una o dos ideas, bastan”, puede leerse en sus notas preparatorias de esta obra.

En sus últimos años, a Vergílio Ferreira le preocupó mucho la mecanización de la vida, ese uso de la tecnología que produce una pérdida de nuestra intimidad, de nuestra individualidad, una vida esterilizada sin sentimientos. En medio de esa crisis artística, social y de las ideas, en esa vejez del mundo, con nostalgia de la totalidad perdida para siempre, el autor clama a la montaña e invoca una respuesta.