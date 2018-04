Los guijuelenses, con las manos en la masa

Domingo, 8 de abril de 2018

GUIJUELO | Las panaderías de la villa reciben hoy a decenas de familias que elaboran sus propios hornazos para la jornada de mañana

Un año más, el Lunes de Aguas está a la vuelta de la esquina para que mañana los vecinos de la villa disfruten del sabroso hornazo. Pero para poder hincar el diente a tan sabroso producto salmantino, hay que prepararlo primero. Lunes de Aguas… domingo de horno, o al menos así lo viven en las diferentes panaderías de Guijuelo que han recibido esta mañana la visita de cientos de personas que han acudido a preparar sus propios hornazos para darle un toque personal. Ya sea solos o bien en familia, numerosos guijuelenses han puesto manos en la masa para cumplir mañana con la tradición.

Tal y como contamos ya hace algún tiempo, aúnque el hornazo es un producto propio de Salamanca, Según el panadero Juan Clemen Sánchez, de Panificadora Guijuelo, no existe una receta maestra para elaborar hornazo, existiendo muchas variaciones en sus ingredientes, ya sea por la zona donde se consuma o las personas que lo cocinen. En Guijuelo, el hornazo presenta ligeras variaciones, que lo hacen particular frente al de otras partes de la provincia. Para empezar, la masa se elabora con aceite a diferencia de otras zonas como la capital donde lo habitual es utilizar manteca. El uso del aceite consigue que la masa sea más ligera, con cierto toque hojaldrado. Además, los hornazos guijuelenses no tienen forma tradicional, pudiendo ser redondos, ovalados o cuadrados como las empanadas, pero de superficie lisa, en lugar del tradicional trenzado que se puede ver en otros lugares de Salamanca.