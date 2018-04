125 años de “País Leonés”

El próximo viernes, 13 de abril, se cumplen 125 años de la primera mención escrita al término “País Leonés” en prensa, efeméride que resulta bastante curiosa, dado que este topónimo aún sigue poseyendo un cierto carácter llamativo, especialmente para quienes no están familiarizado con su uso.

Y es que resulta un tanto peculiar la conjunción del galicismo ‘país’ (del francés ‘pays’, cuyo significado es región o territorio) aparejada al gentilicio ‘leonés’, lo que a priori podría llevarnos a pensar que se tratase de un neologismo reciente.

No obstante, dicho término no es de invención reciente y, como habrá quien haya pensado que su uso se daría en un contexto de reivindicación política, lo cierto es que su empleo original no se daba con fin político alguno.

En este sentido, el término “País Leonés” fue recogido en prensa por primera vez en el periódico madrileño ‘La Unión Católica’, refiriéndose al ámbito geográfico de la Región Leonesa, en su edición del 13 de abril de 1893, en un artículo titulado “La Capitanía General de Galicia”, firmado por Leopoldo Pedreira.

Curiosamente, este artículo trataba cuestiones estrictamente de índole militar, y el empleo de dicho término era de corte meramente geográfico, dándose al señalar el autor “las dificultades de dividir un cuerpo de ejército colocando parte en el país leonés y parte en el gallego”.

Cabe señalar, no obstante, que en la España de entonces, el término ‘país’ se concebía principalmente como sinónimo de región o territorio, de una forma más fiel a su significado original en francés, y se empleaba habitualmente, como en el caso que nos ocupa, para referirse a una región, derivándose de esta raíz las palabras ‘paisano’ o ‘paisaje’, las cuales sí solemos emplear aún con su significado original.

En este sentido, quizá porque en la época decimonónica así se interpretaba, cinco años más tarde, en 1898, el diario ‘La Rioja’ despedía al teniente de la Guardia Civil Belisario Martín, que había sido destinado a La Bañeza, deseándole “toda clase de venturas en su destino y celebraremos que así él como su familia sean acogidos cual se merecen en el país leonés.”

Ni que decir tiene que, posteriormente, ya iniciado el siglo XX, fueron bastantes más las menciones aparecidas en prensa escrita respecto al término “País Leonés”, cuyo rastro en la hemeroteca periodística nos muestra que cayó en desuso tras la Guerra Civil, volviendo a aparecer tímidamente en las publicaciones a partir de la Transición, quizá gracias al empleo de términos similares como “País Vasco” o “País Valenciano”, que actualmente se recogen en los Estatutos de autonomía vasco y valenciano respectivamente.

No obstante, entre la prensa escrita de Salamanca, Zamora y León (territorio al que haría referencia el topónimo “País Leonés”), siempre tuvieron mayor eco otros sinónimos de dicha denominación, como “Región Leonesa” y, sobre todo, “Reino de León”, cuya aparición en prensa escrita en estas provincias se da casi a la vez que nace el periodismo en ellas.

En todo caso, la tendencia actual a simplificar el lenguaje parece penalizar sobremanera al término “País Leonés”, ya que precisamente esta tendencia ha llevado a la sociedad española a desechar parte de la riqueza innata de significados del término ‘país’, lo que podría desembocar en que topónimos como “País Leonés”, que cumple 125 años de existencia documentada este 13 de abril, puedan verse abocados a la desaparición por miedo a una mala interpretación de su significado.