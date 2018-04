Gestos de un pobre diablo

Es Jueves Santo, me hallo en Madrid, tomo el Cercanías que me lleva a Atocha y en el trayecto alguien monta su show particular. En el vagón, desde el lado opuesto al que me encuentro, un individuo viene voceando sobre su situación. “Vosotros, todos, habréis comido hoy, pero no pensáis que gente como yo aún no se ha llevado nada a la boca, no tengo trabajo, no tengo dinero, he sido excarcelado recientemente y sin familia ni nadie que me ampare, a ver qué hago con mi vida…”.