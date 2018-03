Tres Valles lanza una media maratón de montaña y la quíntuple ascensión a la Peña de Francia

Jueves, 22 de marzo de 2018

Ambas pruebas se podrán completar hasta el 21 de junio bajo la denominación Desafío Primavera

El comienzo de la primavera llevará también este 2018 aparejado el nacimiento de uno de los retos más innovadores en relación al trail running y el turismo deportivo. Tres Valles, carrera por montaña que se desarrolla en la Sierra de Francia, en Salamanca, lanza el Desafío Primavera, una actividad que constará de dos retos deportivos, que se engloban dentro del proyecto global Magnetotermia Attitude y con la tecnología trailtrack.net.

La iniciativa consiste en una carrera virtual en la zona salmantina. “Tiene como objetivo que la Sierra de Francia-Batuecas se llene de corredores por montaña durante esta primavera”, explica Manuel Jesús Gómez, director de Tres Valles. “Queremos seguir valorizando la zona y atraer a los corredores, porque la carrera sigue muy viva y en el recuerdo de todos”, añade Gómez Fraile, quien desvela que actividades similares pueden desarrollarse a corto y medio plazo en otras áreas como Las Hurdes, en Extremadura.

El nuevo proyecto deportivo dispone de dos recorridos o 'track' diferentes. El primero, y más asequible desde un punto de vista deportivo, dispone de casi 21 kilómetros (20,44 kilómetros) y más de 1.000 metros de desnivel positivo (1.132 metros). Comprende la distancia del denominado CrossCountry Tres Valles, prueba que fue un éxito en su estreno en la carrera salmantina y que tiene la salida y meta en La Alberca. ¿La curiosidad? Que cualquier corredor podrá completarlo solo, en pareja, con amigos... Podrá hacerlo durante toda la primavera, del 21 de marzo al 21 de junio, “totalmente desestacionalizado de un día, una hora, un momento”.

El deportista solo tendrá que acceder a la página web magnetotermia.com y descargar el 'track' del trazado, realizarlo de manera correcta, y, posteriormente, subirlo de nuevo a la web para entrar en una clasificación y optar a los premios y distintos sorteos, “porque no solo los mejores tendrán obsequios”, señalan desde la organización.

Una vez enviado el recorrido completado por el participante, mediante la tecnología trailtrack.net, se verificará y se sumará al ranking global del Desafío, un reto que ha sido probado o testeado por los corredores del Wild Trail Project impulsado por Nike Trail.

La segunda opción plantea el denominado Desafío Simón Vela, más exigente y que tiene a la Peña de Francia (1.727 metros) como centro neurálgico. Los corredores tendrán que completar un reto, con 45,9 kilómetros y 3.310 metros de desnivel positivo, en el que el deportista se enfrentara a todas las subidas posibles al popular pico, en total, un quíntuple ascenso.

Grandes premios y obsequios finisher

El premio principal para el ganador y ganadora del CrossCountry -habrá clasificación masculina y femenina-, consistirá en el Pase de Oro a Tres Valles 2019, que consta de un dorsal para la carrera salmantina de 2019, que se desarrollará el fin de semana del 9 y 10 de marzo del próximo año, además de dos noches con desayuno incluido en el Hotel Doña Teresa de La Alberca.

El segundo vivirá la Experiencia Nissan Anferpa Cars, para disfrutar de un préstamo gratuito de un coche para un fin de semana; mientras que el tercer clasificado obtendrá un pack 'We run in to the wild' más un bote de Tailwind Nutrition.

Por su parte, en relación al Desafío Simón Vela, el ganador y la ganadora obtendrán también un dorsal para Tres Valles 2019, con dos noches con desayuno incluido en el Hotel Abadía de los Templarios; mientras que los segundos podrán disfrutar de una sesión de SPA para dos personas en el propio hotel de La Alberca y un lote de productos de Tailwind.

El tercero y tercera clasificada disfrutarán de un préstamo de coche para el fin de semana más productos de Tailwind.

Además, todos los finalistas o 'finisher' recibirán un certificado y un obsequio vía postal y entrarán en el sorteo de productos como experiencias spa en la Abadía de los Templarios, préstamos de vehículos, lotes del TailWind Nutrition, dorsales para Tres Valles 2019, cazadoras, tazas, termos, buff oficiales de la carrera salmantina o productos de Magnetotermia.

Fotos: Arte Deportivo