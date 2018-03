La remodelación de la carretera, mas costosa del mundo mundial, está en Salamanca

Domingo, 11 de marzo de 2018

Sí, sí como suena: la carretera que va desde Peñacaballera a El Cerro, la DSA-290 para ser más exactos es, a no dudar, la carretera que mas tiempo a costado remodelar, -y eso que no tienen ningún puente, viaducto o túnel en el trazado - en todo el mundo. Seguro que nos llevamos algún Guinness World Records por semejante hazaña. Todo el trayecto es prácticamente liso, con varias curvas, eso si, pero nada que ver con cualquier construcción de una vía en el Norte de España por ejemplo. Y no digo nada del Norte de Europa, donde llueve, nieva y hace mucho mas frio.

Como siempre las diferencias entre el Norte el Sur, tienen en Salamanca su punto de inflexión respecto a la distancia social, económica y por tanto de desarrollo del resto del Estado. Estamos pegando a Extremadura y, como los extremeños, somos una de las regiones mas abandonadas de la España del AVE y las autovías rápidas, gracias a unos políticos que están instalados en las poltronas desde hace décadas, de un partido con la corrupción corroyéndoles las trancas. Así nos luce el pelo.

El 30 de Noviembre de 2105, - casi dos años y medio llevamos ya con esta tropelía- la Diputación de Salamanca aprobaba el ensanche de la carretera con un presupuesto de un millón de euros, para un tramo aproximado de 4,5 kilómetros. El proyecto para acondicionarla fue adjudicado en Junio de 2016, pero no fue hasta Enero de 2017, concretamente el lunes 23, cuando La Salina cortó la carretera, con varios meses de retraso, y con la pretensión – ahora vemos que ilusa- de abrirla en Julio de ese año. Los medios de comunicación destacaron que la obra se haría con un contrato de 596.000 euros, es decir 154.000 euros menos de lo previsto inicialmente. Ahora vemos con claridad los efectos de ese ahorro… Como diría mi abuela ¡ Lo barato siempre sale caro!

Por tanto la carretera en concreto lleva más de un año, 14 meses para ser exactos, remodelándose. Y cada poco tiempo nos dicen que la van a abrir y al poco, que no, que la retrasan. No sabemos si es una tomadura de pelo o una chapuza. O ambas cosas a la vez. Porque es absolutamente incomprensible lo que ha ocurrido durante todo este tiempo. Ahora nos dicen que vamos a tener retraso de otro mes debido al mal tiempo…. ¡ Pobres finlandeses o alemanes con las malas carreteras que tienen y con los inviernos tan duros que tienen que soportar!

Esto supone que, entre otras muchos desaguisados, los vecinos de El Cerro, Lagunilla y Valdelajeve tendrán que seguir circulando por una carretera que va de Montemayor del Río a Lagunilla, una carretera -aunque es mas bien una pista- de tercera división, cuyo recorrido conlleva una gran perdida de tiempo y, sobre todo, enormes riesgos de accidentes.

Y no hago referencia ahora a algunas de la chapuzas que la remodelación ha conllevado: voladuras de rocas sin control porque han sembrado de piedras muchas parcelas, rotura de arboles por las piedras, desaparición de regaderas centenarias….etc Y nadie hace nada ni se ha responsabilizado del desastre.

No es de extrañar que todos los vecinos y vecinas de todos estos pueblos afectados por la incompetencia de sus políticos, están hasta los... (me ahorro el epíteto, que cada cual ponga el que considere) y su paciencia esté en el límite, dado el abandono que sufren sus pueblos desde hace ya demasiado tiempo. ¡ De que nos extrañamos cuando comprobamos que los pueblos se mueren y se van quedando sin gente! Ahí tienen una de las causas, porque lo cierto es que tenemos los políticos que nos merecemos e, incomprensiblemente, muchos le siguen votando todavía. Los más humildes para más inri. No se de que nos quejamos entonces.

José Luis García