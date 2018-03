Cristina Branco: “La nueva realidad no tiene divas”

Domingo, 4 de marzo de 2018

“Si yo soy Cristina, esto es ‘Branco’, todo blanco”, así comenzaba la cantante su conversación con el público salmantino que llenaba el Teatro Liceo. Toda una declaración de intenciones sobre por dónde iba a transcurrir el concierto.

Su nuevo disco, de nombre ‘Branco’, fue coprotagonista del concierto de ayer, junto con su penúltimo disco, ‘Menina’ y los clásicos de su repertorio. Fueron, precisamente, los clásicos, en los cuales se reconoce más fácilmente el fado, los temas más aplaudidos por el público.

‘Branco’ coincide con su apellido y con el color que podría definir su momento profesional y personal actual: luminoso, sencillo y sin velos.

Durante la hora y cuarenta minutos que duró el concierto, hubo música, palabra y silencio. La música la pusieron los virtuosos Luís Figueiredo (piano y percusión), Bernardo Moreira (contrabajo) y Bernardo Couto (guitarra portuguesa) que, junto con Cristina, ensamblan perfectamente en el personal estilo que han creado.

La voz de Cristina Branco es cristalina al cantar y radiofónica al hablar. “Las palabras son importantes”, dijo en una de las ocasiones en las que se dirigió al público. Los silencios, también. Absoluto silencio en el público mientras actuaba, silencio con el que también juega Cristina dentro de las canciones y en su discurso.

Tuvimos oportunidad de hablar con ella antes de su concierto en Salamanca. Ésta es la entrevista:

SALAMANCARTVALDIA: Está comenzando una gira en la que su nuevo disco, Branco, publicado el 23 de febrero pasado, tendrá un papel protagonista. ¿Con qué parte del ‘universo Branco’ podrá conectar el público salmantino en este concierto?

CRISTINA BLANCO: Blanco habla de la realidad, de aquello que yo llamo ‘nuevo normal’, que es lo que une a las personas.

SRTVD: Su música suena cada vez menos a fado y más a otras cosas, ¿se siente ahora más conectada con usted? Ha desconectado ¿de qué?

C.B.: Suena a mi universo, que es muy personal, hecho a mi medida. No he desconectado de nada, es más, el fado, a pesar de no estar, existe en mí y en mi forma de abordar la música.

Hablando de fado…

SRTVD: ¿Cuál es el motivo por el que comenzó a cantar fados hace más de 20 años y por qué se la vincula a Amália Rodrigues?

C.B.: Comencé a cantar fado hace 20 años, pero la vinculación con Amália sucedió un par de años antes, cuando mi abuelo me regaló un vinilo de Amália, en el que ella que no cantaba fados…

SRTVD: ¿Cree que el público salmantino que la espera tiene la expectativa de asistir a un concierto de fados?

C.B.: Estuve en Salamanca hace dos o tres años y… ¡vuelvo hoy con muchas ganas!

Hablando de camino, de evolución, de crecimiento…

SRTVD: Los compositores con los que ha trabajado en este último disco son muchos y muy diferentes, por su edad y por los géneros musicales a los que habitualmente se dedican. Todos ellos tienen una personalidad marcada, ¿cómo consigue integrar el trabajo de los compositores para que el disco tenga una unidad?

C.B.: Hay una unidad sonora y también en el abordaje de la realidad. Este disco es la vida tal cual es.

SRTVD: Portugal tiene una nueva generación de músicos altamente preparados y con gran talento. El año pasado vivimos el llamado ‘fenómeno Salvador Sobral’. Jóvenes talentosos son también parte de los compositores con los que ha querido contar para este disco: Jorge Cruz, Rui Carvalho, Beatriz Pessoa o Luís Severino, entre otros, ¿cómo ve el escenario musical portugués actual?

C.B.: La música portuguesa está creciendo, está adquiriendo muchos oyentes entre las nuevas generaciones. A través de los jóvenes, los portugueses hemos perdido la vergüenza a que nos guste la música portuguesa.

SRTVD: Su música es muy apreciada en Centroeuropa y en los países nórdicos. Primeramente, triunfó fuera de Portugal, ¿cree que es difícil ser “profeta en su tierra”?

C.B.: No pretendo evangelizar a nadie. Las personas, o se sienten identificadas, o no. Actualmente, trabajo también mucho en Portugal.

SRTVD: ¿Se ha sentido emigrante alguna vez? ¿Le han hecho sentirse emigrante?

C.B.: No, en absoluto, ni me sentí emigrante ni me hicieron sentir nunca así.

SRTVD: Vive entre Lisboa y Amsterdam, ¿dónde se siente realmente en casa?

C.B.: Mi casa está donde estén mis hijos.

Hablando de ‘Branco’…

SRTVD: ¿Cuál es el mensaje del que parte ‘Branco’? ¿Tiene algún hilo conductor?

C.B.: ‘Branco’ habla de la unión de todos los colores, de la ausencia de prejuicios y de la realidad, de la vida tal y como es, sin artificios.

SRTVD: Los vídeos de sus dos primeros singles, ‘Eu por Engomar’ y ‘Este Corpo’ tienen, a mi entender, una estética muy cuidada y, sin embargo, sencilla; transmiten naturalidad. ¿Considera que, actualmente, la vertiente visual adquiere cada vez mayor importancia, además de la sonora?

C.B.: Sí, es un hecho, pero el mensaje que queremos transmitir es el de dar solamente importancia a lo que realmente es importante, sin filtros.

SRTVD: Hoy en día, una parte de nuestras vidas transcurre en las redes sociales, ¿cuál es el lugar que les da como artista?

C.B.: Para mí, es importante situarme al lado de las personas, sin inventar, sin constreñir mi verdad. Quiero que vean transparencia, claridad sin fuego de artificio. ¡La realidad no tiene superhéroes, el ‘nuevo normal’ no tiene divas!

SRTVD: Sobre su anterior trabajo, ‘Menina’ ha dicho que fue un disco de transición. Le ha cerrado la puerta, ¿a qué? ¿A qué se la abre?

C.B.: Cierro un periodo, anunciando y aceptando, sin subterfugios, un lenguaje propio.

SRTVD: ¿Considera que con ‘Branco’ ha encontrado el camino que estaba trazado para usted o cree que su evolución aún no ha terminado?

C.B.: Sólo intento no cerrar los ojos a la curiosidad ni a mis inquietudes.

SRTVD: Se mantiene fiel a sus músicos de siempre, a los tres que la han acompañado estos últimos años, Bernardo Moreira, Luís Figueiredo y Bernardo Couto. Entre los cuatro realizan el trabajo de estudio y los cuatro aparecen sobre el escenario, ¿es con este equipo con el que consigue el resultado óptimo para sus temas?

C.B.: Claro, sin ellos yo sería, con seguridad, otra cantante. Recorro el camino con ellos, hago mi proceso con ellos, mi sonoridad es también fruto de su entrega, de su complicidad.

Fotos: Alejandro López