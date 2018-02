Desayunos astringentes

Como todo camina tan deprisa, no sé en qué edad se hallará el amable lector o lectora que aún recuerde con frescura la música y andanzas de aquel cantante vasco llamado Patxi Andion, efímero aunque exitoso cantautor que estuvo de actualidad desde las postrimerías del franquismo hasta los primeros años de la democracia, esposo a la postre de la desdichada Amparo Muñoz, de quien podemos decir que no existirá mujer que más alto reconocimiento haya tenido nunca jamás en el CIS de la belleza española.

Pero no es la historia del señor Andion la que queremos referir en este artículo, no se trata de eso, por edad él estará hoy felizmente jubilado como profesor de Universidad y nosotros nos alegramos por ello. Nuestro interés estriba en quitarnos de la mente aquella canción suya en la que tan acertadamente realizaba un repaso a “su tiempo” social y político y esto quizá sea para llevarlo a “Cuarto Milenio”, pues transcurridos más de cuarenta y cinco años, nos damos cuenta de que fue una auténtica premonición de lo que ocurriría en la actualidad.

A pesar de que Patxi Andion tuvo otros aciertos discográficos, hay que decir que su canción estrella y a la cual nos queremos referir es la tan tatareada “una, dos y tres”. ¿La recuerdan? Sí, hombre, sobre el Rastro. Pues fíjense bien que hoy en el desayuno enciendes la televisión y te dispones a ver cualquier programa de los canales ricos en audiencia y te encuentras que te venden un Pazo de Meirás por solo 8 millones de euros, pero quite, que no queda ahí la cosa, ya que unos señores contertulios o tertulianos, no sé si para que comencemos mal el día, dicen que esto es un amaño de la familia del Caudillo que quiere hacer caja antes de que se lo quiten. ¡Qué maldad! [Lo vendemos barato, con el precio en inglés, somos todo lo honrados, que usted quiera creer].

Y en éstas, aunque seguimos en el desayuno, acaba el tema o cambia usted de canal y, mientras untas las tostadas después de su zumito de naranja, un señor muy elegante, de piel fina y bien cuidada, en representación de una Rueda de Empresarios, dice ¡que estamos de lujo!, que cualquiera de nosotros podemos jubilarnos con 75 años y como nuevos, o sea, la edad ideal en la que debería situarse la jubilación, algo que lo apoyan personas de tanto curro (perdón, currículum), como el señor Slim, ese amigo megamillonario del señor González (perdón, don Felipe, nadie es perfecto). Y la canción me vuelve a machacar... [Se revenden conciencias, recompramos la piel, nos vendemos de cara, le compramos a usted].

Más amable es el asunto cuando nos hablan del comienzo del año chino, en esta ocasión “el año del perro”, todo ello antes de que alguien venga a estropearlo y nos cuente el truco que emplean algunos señores, individuos o individuas que llegan desde allá, desde la misma tierra del sol naciente, con cincuenta o sesenta mil euros en los bolsillos para comprar unas “módicas” alhajas con su factura correspondiente, y a la vuelta les devuelven el IVA en la Aduana y las llevan a manos de sus mecenas limpias y blanqueadas. ¿Somos tontos o son más listos que nosotros? ¿O ambas cosas? [Esto es el Rastro señores, vengan y anímense, que aquí estamos nosotros, somos Papá Noel].

Lo anterior ocurre en días amables, hay días peores, días de crímenes y asesinatos como el de la última tragedia en un instituto de Florida, un hecho propio de un individuo que se debería sentir idiota por tener armas para no utilizar. ¿A quién le cabe esto en la cabeza? Para un chaval que ha hecho cursos y está educado en el culto a las armas, lo heroico será no utilizarlas. ¿Es Norteamérica un país de reprimidos armamentísticos? [Una, dos y tres, cuatro, cinco y seis, y… así hasta 17 muertos y numerosos heridos]. Esto último sólo es parte del estribillo de la canción del gran Patxi, pero también nos vale.

No obstante, volvamos a la normalidad, eso que ya no le extraña a nadie y que también forma parte de nuestros desayunos y del Rastro. ¿Qué me dicen de las “ventas” del señor don Francisco Granados la última semana? Sí, hombre, a quien le dejaron un millón de euros los empleados de Ikea en el altillo de casa de su suegro. ¡Ei!, don Francisco, el mismo. Ya que el señor Granados, en un acto voluntario de sinceridad, no ha dejado pasar los carnavales sin que cante delante del juez una chirigota para decirle cuán malos eran su jefa, su jefe y su subordinada, con historia de amor incluida. ¡Qué gran novela escribiría Galdós incluyendo al final la coletilla: “basada en episodios nacionales! [Una, dos y tres. Una, dos y tres. Lo que usted no quiera, para El Rastro es].

[Si usted busca pilcheo, le mercamos la já.

Si diquela y es mangui, le dejamos junar...].

Gracias, señor Andion, y un saludo.