“Con ‘El guardés del tabaco’ quería mantenerme fiel a la novela de capa y espada”

Miércoles, 14 de febrero de 2018

La novela, que se presenta este jueves en Salamanca, invita al lector a viajar hasta el siglo XVII de la mano de su protagonista, Aníbal Rosanegra, en “un tiempo cuajado de intrigas, reyertas y aventuras”

Un viaje, una visita al Museo del Prado, un cuadro de Goya, El resguardo de tabacos, fueron los que despertaron la curiosidad del escritor salmantino Jairo Junciel para indagar en “la figura, la vida, las aventuras y el día a día” de los guardeses del tabaco, y así comenzó a germinar una semilla que dos años de trabajo se ha convertido en una novela histórica, ‘El guardés del tabaco’, reconocida con el III Premio de Novela Albert Jovell 2017, convocado por la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC).

Una novela de capa y espada, que invita al lector a viajar hasta el siglo XVII de la mano de su protagonista, Aníbal Rosanegra, en “un tiempo cuajado de intrigas, reyertas y aventuras, en un orbe en el que resuenan los nombres de Quevedo, Hernán Cortés o Calderón de la Barca”. Una novela rigurosamente documentada e inspirada por la obra de grandes autores del género como Alejandro Dumas, Rafael Sabatini o Arturo Pérez-Reverte. La novela El guardés del tabaco (Editorial Almuzara) será presentada este jueves, día 15, en Salamanca (Colegio de Médicos de Salamanca a las 19.30 horas).

¿Cuál ha sido la mayor dificultad a la hora de escribir esta novela?

Documentar bien un siglo histórico concreto requiere mucho trabajo, no solo de documentación, porque quería que la novela fuera fiel, que pareciera una novela que habían sacado del rosario de un valiente, como si fuera unas memorias, que no se notase la diferencia. Esto tuve que trasladarlo al lenguaje para que quedara una novela accesible al lector. Las novelas históricas tienen mucho trabajo detrás.

¿Cómo define al protagonista de la novela, Aníbal Rosanegra?

Es un huérfano, un aventurero, un hombre valiente que se mueve entre dos mundos, en el mundo de los bajos fondos, de toda la gente que pululaba por los callejones oscuros, y que juega a dos bandas.

Aventuras, intriga, duelos, amor.. ¿no faltan en esta novela buenos argumentos para despertar la curiosidad del lector?

Quería ser fiel a los principios que tiene que tener una novela de este tipo, al igual que ‘Los Tres Mosqueteros’. Quería mantenerme fiel a la novela de capa y espada.

¿De dónde viene su pasión por la literatura del Siglo de Oro?

Reconozco que soy un poco especial para las lecturas, empiezo muchos libros, pero me cuesta que me atrapen. Uno de los motivos que me llevó a escribir la novela era por saldar esa pequeña deuda que tengo con el género escribiendo algo que realmente me gustara.

¿El resultado ha sido la novela que quería escribir o al final ha tomado vida propia?

Te dejas llevar por la novela. Es una semilla que plantas y crece, y puede salir para un lado y tratas de enderezarla, pero te dejas llevar. Sabes lo que quieres, y cómo quieres que salga, pero hasta que no has leído 200 veces el borrador...

¿Qué ha supuesto este premio tanto para la novela como para Jairo Junciel como escritor?

Es un trampolín. En España pasa una cosa muy curiosa, si todo el mundo que escribimos leyeramos seríamos el país con más lectores del mundo. Hay una gran cantidad de escritores y novelistas maravillosos, y a los que admiro, pero es realmente difícil hacerse un hueco porque no hay mercado, no hay una masa grande de lectores, es un poco triste ver las cifras de hábitos de lectura. Escribir hay que hacerlo por placer, como un ejercicio que te guste hacer, y si se produce un hecho maravilloso, mejor.

¿Qué distingue a la novela histórica de otros géneros?

El planteamiento, no puedes plantear una novela histórica con fríos datos porque aburres al más apasionado, tienes que atraer al lector haciéndole partícipe.

Aunque embarcado en la presentación de esta novela, ¿tiene nuevos proyetos literarios en mente?

Todos los días escribo, para mí escribir es terapéutico, me ayuda a ordenar los pensamientos y asimilar mejor esta sociedad.

Autor

Jairo Junciel (Salamanca, 1982) es escritor y licenciado en Derecho. Actualmente colabora como columnista habitual en la prensa escrita y digital. Amante de la literatura del Siglo de Oro español e interesado en la lingüística evolutiva, cultiva diversos géneros literarios siendo la novela histórica su gran pasión. ‘El guardés del tabaco’ es su segunda novela, tras ‘La traición del Toisón’ (Albores, 2015).