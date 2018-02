Mujeres y niñas por, para y con la ciencia

El 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Si nos paramos a pensar podemos darnos cuenta que la ciencia ha sido presidida por un mundo prácticamente masculino. Cuando hablamos de este tema, son muchos los nombres de científicos varones que nos vienen a la cabeza. Sin embargo, eso no ocurre lo mismo cuando pensamos en las mujeres científicas. Lo cual, no quiere decir que no existan. Las mujeres, desde el inicio de los tiempos, han realizado importantes contribuciones en este campo aunque no hayan obtenido reconocimiento por ello y hayan sido ignoradas.

Con este artículo no queremos hacer una apología del feminismo, pero sí creemos que hay que educar en la igualdad e intentar crear un mundo más justo en el que no existan desigualdades de género. Hoy queremos manifestar la gran importancia y aportación de la mujer en la ciencia a través de una recomendación de libros que muestran un antes y un después en la historia mundial de la ciencia.

Mujeres de ciencia. 50 intrépidas pioneras que cambiaron el mundo

Rachel Ignotofsky

Nórdica, 2017

Un libro que contiene ilustraciones e infografías de 50 mujeres relacionadas con la ciencia a lo largo de toda la historia. Cada mujer científica ilustrada, viene acompañada por una breve biografía e imágenes de sus herramientas de trabajo. Un libro inspirador para no parar de descubrir los apasionantes y curiosos logros de estas mujeres, su contribución al mundo y animar a todos a emprender en carreras científicas y de investigación.

Yo, Jane

Patrick McDonnell

Océano Travesía, 2016

Jane es una niña gran amante de la naturaleza que tiene un amigo inseparable, Jubilee, su mono de peluche. Sueña con ir a África y conocer a los animales que ha visto en los libros. A través de su imaginación viaja hasta ese continente, sin embargo, lo que ella no sabía es que, con el paso del tiempo, su sueño se volverá realidad. Un álbum ilustrado que nos sumerge en la vida y realidad de Jane Goodall, una de las mujeres de ciencia más conocidas y queridas de la actualidad. Además de naturalista, activista y primatóloga fue galardonada –entre los muchos reconocimientos- por su trabajo con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica.

Pequeña y Grande. Marie Curie

María Isabel Sánchez Vegara / il. Frau Isa

Alba Editorial, 2017

Marie Curie desde pequeña soñaba con ser científica. Incluso se hizo una promesa: “de mayor sería científica antes que princesa” porque le encantaba explorar y entender el mundo que le rodeaba. Se trata de un cuento donde aparecen algunos de los episodios más significativos de la vida de la científica polaca de una manera dinámica y curiosa para público infantil. Un acercamiento a Marie Curie, la primera mujer doctora en Ciencias y profesora en la Universidad de París, además de la primera persona de la historia en recibir dos premios Nobel. Su amor por la ciencia la llevaron a descubrir el radio y el polonio y a desarrollar la teoría de la radioactividad por lo que está considerada la mujer más inspiradora de la ciencia moderna.

Hipatia la maestra

Florencia Salesas Pla

El Rompecabezas, 2009

A la pequeña Hipatia de Alejandría tenía una gran diversión, jugar con los números. Fue una gran matemática, astrónoma, filósofa y profesora del siglo IV d.C, la más grande de su tiempo. Su sabiduría despertó la envidia de los más poderosos de la ciudad. Su obra y nombre perdura a lo largo de los tiempos y hoy muchas mujeres y hombres siguen aprendiendo de ella.

Hedy Lamarr and a Secret Communication System

Trina Robbins / il. Cynthia Martin, Anne Timmons

Capstine Press, 2005

Un novela gráfica, escrita en inglés, describe cómo una glamorosa actriz de cine estadounidense inventó un sistema de comunicación que luego se convertiría en la base de la tecnología inalámbrica conocido hoy en todo el mundo como Wifi.

Imagen extraída del artículo “Doce mujeres iluminadas por la luz” de La Ciencia es Noticia (SINC).

Además os informamos que, un grupo de personas e instituciones celebramos el sábado, 10 de febrero, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia con una jornada para reivindicar el papel de la mujer en la ciencia. Y, lo haremos a través de diferentes propuestas gracias a Big Van Ciencia quienes lo organizan, junto al Instituto Universitario de Estudios de la Ciencia y la Tecnología (eCyT-USAL). Habrá cuentacuentos la mar de curiosos y con mucha ciencia y una mesa redonda creada por mujeres científicas. Todo esto será en la Librería Letras Corsarias. Toda la información la podéis ver AQUÍ.

Y, para terminar, también queremos compartir con todos los seres curiosos de 0 a 100 años la guía LEEUREKA creada por A Mano Cultura compuesta por libros de divulgación científica escritos, ilustrador y protagonizados por mujeres y, que acompaña la exposición ¡Mujer tenía que ser! que está desde el día2 de febrero en la Biblioteca Municipal Torrente Ballester de Salamanca.

Soraya Herráez González.