Rebeca Cordero: “Hay que aprender a mostrarse y ser más visible en internet”

Que las nuevas tecnologías han llegado para quedarse no hay ninguna duda. Que han llegado a cualquier actividad tanto económica como lúdica también. Por eso aunque parezca algo extraño, Internet, ha cambiado ya el modo incluso de seleccionar a trabajadores en las empresas. Y todo ello gracias a redes sociales y plataformas de empleo.

La reina de las reinas en ese mundo es hoy por hoy la red social LinkedIn, donde los llamados Reclutadores 3.0 de personal se apoyan para buscar candidatos para cubrir las demandas de empleo actuales.

Conocer el modo adecuado y profesional del uso de LinkedIn, para estar bien posicionado en cada sector económico, ha sido el objetivo de la clase magistral impartida por la profesional salmantina Rebeca Cordero esta tarde a todos los segundos cursos de Grado Superior de Salesianos Pizarrales tanto Secretarias de alta dirección, Administrativos, Eléctricos e Informáticos.

Rebeca Cordero Gutiérrez es Licenciada en Administración y Dirección de Empresas y Máster en Investigación en Economía de la Empresa por la Universidad de Salamanca. Actualmente desarrolla su tesis doctoral en el ámbito de las redes sociales horizontales como herramienta para la difusión científica, la promoción de acciones sociales y la comunicación comercial. Su actividad profesional se ha desarrollado en la Universidad de Salamanca. Pero actualmente es docente de grado en la Facultad de Informática de la Universidad Pontificia de Salamanca y de títulos propios en la Universidad de Salamanca. Ejerce como community manager de numerosos perfiles. Es autora de varios artículos en revistas relevantes, así como autora de libros y capítulos de libro nacionales e internacionales.

Hemos pasado unos minutos con ella para saber algo más sobre este tema.

Brevemente, ¿cómo ha cambiado lnternet la forma de contratar trabajadores por parte de las empresas?

Las nuevas tecnologías han revolucionado totalmente las empresas y el ámbito laboral no iba a ser menos. En la actualidad las empresas no solo se limitan a leer los currículos que les llegan a sus correos electrónicos o de manera física a sus oficinas. Quieren a los mejores y bucean en internet para encontrarlos. No es raro encontrar casos en los que una oferta de trabajo nos llega a través de LinkedIn sin habernos postulado a dicha oferta.

¿Qué porcentaje aproximado de empresas selecciona hoy por hoy a través de las redes sociales a su personal? ¿Su puede hablar de una mayoría?

Según los datos del portal de Infoempleo existe en este terreno también como una brecha digital entre las grandes y pequeñas empresas. Así se habla que especialmente en el caso de las grandes empresas, el 96% de las cuales usa Internet para agilizar la selección de trabajadores; sin embargo, entre las pequeñas, sólo el 5,3% usa este canal. Y es que, para las empresas pequeñas, la digitalización en este sentido todavía no ha llegado. Pensemos que el tejido empresarial de nuestro país principalmente se compone de pequeñas empresas, en muchos casos limitadas en recursos económicos y humanos y también en conocimientos sobre estas tecnologías y como darles uso. Creo que queda mucho por hacer.

¿Qué consejos ofrecería a los alumnos que pretendan “venderse” en el mercado laboral a través de LinkedIn?

La clave sería que aprendan a mostrarse o ser más visibles en internet. Debemos ser conscientes que en muchos casos la posible contratación definitiva de un alumno dependerá no solo de un primer contacto por LinkedIn sino de una prueba, un test o una entrevista. Ahora hay mucha gente, por desgracia, buscando empleo. La pregunta es, ¿por qué me elegirán a mí a través de internet? Algo esencial es controlar nuestra imagen digital, es decir, encontramos perfiles de LinkedIn que no están completos, que no tienen una buena foto, pero también los encontramos muy bien hechos, pero quizá no nos planteamos en tener un buen perfil en Facebook que vaya en línea con lo que queremos mostrar a nivel profesional.

En definitiva, para poder “vendernos” mejor en internet, tenemos que explotar lo bueno que tenemos, diferenciarnos y cuidar mucho nuestra imagen en todas las plataformas que utilicemos.