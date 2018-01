Del Procés a Tabarnia y viceversa

Cuando supe que en lo más alto de Tabarnia habían situado a un Humorista (no me corrijas, querido Word) fue el instante en el que comprobé que aquello iba en serio.

Desaparecidos los grandes del humor del pasado siglo, aquellos que comandados por Antonio Mingote formaron un equipo inigualable en “Protagonistas” de Luis del Olmo -véanse si no los santos varones Tip, Chumy Chúmez, Gila, Coll, Summers, etc. en aquella parodia llamada Debate del Estado de la Nación- cualquiera podía pensar que no iba a ser fácil encontrar a alguien que estuviera a la altura de la acidez política para ser presidente de la nación de Tabarnia. Sin embargo, los humoristas también son de los que se siembran, nunca mueren, y ahí está (quién mejor) el catalán y español Albert Boadella para seguir haciendo dramaturgia del humor político. Así se vuelve a tomar conciencia de que el humor es algo muy serio.

La atinada coincidencia de colocar al Procés ante su espejo no ha pasado desapercibida para nadie, aunque no sé si todo el mundo conoce que esta es la definición que hiciera Stendhal de lo que es una novela. El autor de “Rojo y Negro” concebía que “una novela es un espejo en el camino”, pero como el pulso del Procés no podía durar tanto y realizar una novela lleva su tiempo, el símil Cataluña-España con Catalunya-Tabarnia es la mar de acertado …y quién sabe si entrará en la Historia.

Pero tampoco se trata de quitar méritos a la otra trinchera, sobre todo al humor aportado al Procés por el inefable president señor Puigdemont. Y es que en estos días hablar de Puigdemont es competir con las chirigotas andaluzas de mucho aje (perdón por la antigualla). Quizá sea por ellas por las que se habrá enterado el señor Junqueras, desde su celda de ocho o diez metros, que el honorable don Carles vivirá en Bruselas en una mansión de 1.000 metros cuadrados, o de las declaraciones del mismo de que “se puede ser presidente desde Bruselas, pero no es posible si se es un presidiario”. ¿Habrá pensado don Oriol que esta es otra hábil colocación de su persona ante el espejo?

Esa obstinación del señor Puigdemont de ser presidente, quizá para distribuir el presupuesto, si hacemos un poco de historia, puede ser hasta la razón de ser de un convergente, pero a los que nadie entiende desde el plano ideológico es a Esquerra y a la CUP, que sin atisbos de corrupción en sus formaciones, han construido un pedestal para situar en él al honorable señor Puigdemont.

Ah, ante mi incomprensión, me dice un amigo que estos partidos, cuando se presentaron en JxSí quizá les disculpara llegar al convencimiento de que el PDeCAT, al cambiar de nombre, se transmutaba en una formación distinta, mucho más limpia que la indiciariamente corrupta Convergencia de los señores Pujol y Mas. Y ahora tendrán que seguir apoyando Junts per Catalunya con más razón, pues el señor president ha sido elegido bajo este palio, o sea, la criba definitiva de corruptos. (Disculpen si con este gazpacho de nombres hemos cometido alguna equivocación).

No obstante debemos insuflar ánimos al señor Junqueras, pues ante la presunta ignorancia de esa parte que se llama Tabarnia, Esquerra significa izquierda, y si actualmente su partido carece de tiempo para los contenidos laborales, sociales, de dependencia, pensiones, educación, sanidad, etc. es porque ha de converger, que quizá sea más importante. No sabemos si don Oriol, al salir de prisión, concibe la izquierda convergente de clases Nobles u otra más afín con los intereses de los trabajadores.

Referente a la CUP, partido que se postula como entusiasta valedor de las esencias de la Historia de Catalunya, no se entiende mucho el momento exacto en el que Catalunya parte como República, ya que la Historia nos enseña que solo existió una Corona de Aragón y la Generalitat surgió dentro de esa monarquía hace siete siglos como agencia de recaudación de impuestos. Brevemente digamos que el rey Pedro IV “El del Puñalito” tuvo necesidad de dinero para poder guerrear contra otro rey, el rey de Castilla Pedro I “El Cruel”, en la llamada Guerra de los Pedros, y para ello acudió a un grupo de ricachuelos de clero, nobleza y pueblo, y “como la pela es la pela” les ofreció a cambio todo tipo de privilegios. Por tanto, con todo respeto, si aquello era una República, que venga Tarradellas y lo diga.

Pero volvamos a un nuevo capítulo de Tabarnia, que sigue en lucha, y al Procés del señor Puigdemont, hoy cabalgando por Dinamarca, que para cualquier Cervantes que tenga tiempo y talento están protagonizando una historia que daría argumento para un nuevo Quijote en el que el señor Puigdemont no defraudaría. Y además, aunque destripemos el final, el libro puede terminar con el señor Puigdemont muy enfadado con el funcionario por no traerle las pizzas que hace rato pidiera por teléfono.