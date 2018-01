Un inusual 0-0 deja al Ciudad Rodrigo cada vez más encajado en tierra de nadie

Domingo, 21 de enero de 2018

Tras más de dos meses sin hacerlo (desde el ‘lejano’ 12 de noviembre, frente al Béjar), el Ciudad Rodrigo ha vuelto esta jornada a la ubicación ‘clásica’ de sus partidos como local: los domingos por la tarde, cosechando el mismo resultado que en su última comparecencia en este día de la semana, un empate, eso sí, esta vez sin goles, algo muy poco habitual en el Francisco Mateos.

Concretamente, hacía casi tres años que la afición mirobrigense no se iba para casa sin ver goles, desde el 29 de marzo de 2015, cuando el Ciudad Rodrigo firmó las ‘gafas’ frente al Veguellina en el año del ascenso a 3ª.

En el caso del encuentro de la tarde dominical, el ‘0’ del Universidad de Valladolid es bastante lógico, porque apenas tuvieron una ocasión verdaderamente clara, en el 93’, mientras que el del Ciudad Rodrigo es algo más extraño, ya que crearon ocasiones de forma periódica, aunque en honor a la verdad no se estuvo acertado para dar la puntilla en los últimos metros: pese a que se tiró y el guardameta visitante detuvo varios disparos, ninguna de esas paradas pasará a la posteridad. Curiosamente, quizás una de las opciones más claras tuvo lugar también en el tiempo de descuento, en el 95’.

De este modo, el 0-0 de la tarde dominical en el Francisco Mateos fue totalmente contrapuesto, por ejemplo, al que también se registró 24 horas antes en los Campos de Toñete entre el Juvenil del Ciudad Rodrigo y el Hergar, donde sí hubo multitud de opciones claras entre los tres palos, encontrándose cada uno de estos equipos un par de veces con la madera además de toparse en 2-3 ocasiones con los porteros rivales.

El empate sin goles del Senior del Ciudad Rodrigo de la tarde dominical hace que los mirobrigenses no hayan logrado marcar en los 180 minutos de juego que llevan disputados en 2018, algo que tampoco ha hecho el Universidad de Valladolid, aunque en su caso este era su primer partido de este año, ya que los dos anteriores fueron aplazados por el temporal.

Además, este empate hace que el Ciudad Rodrigo prolongue la racha abierta de no ganar su primer partido del año como local: en 2017 y 2016 los perdió, mientras que en 2015 empató (también un 0-0, frente al Ejido, que le dejo sin título de campeón de invierno). La última vez que los mirobrigenses felicitaron el Año Nuevo a su afición con una victoria fue en 2014, cuando se goleó al Promesas de Villoria en Provincial.

Lo peor de esta igualada es que encaja aún más al Ciudad Rodrigo en la ‘tierra de nadie’ a la que ha caído de forma fulgurante en estos dos últimos meses tras el brillante arranque. A día de hoy, los mirobrigenses están a 15 puntos del líder, el Villaralbo (que tiene un partido más) y a 18 del primer equipo en puesto de descenso, el Ejido (este año es difícil que haya descensos por arrastre).

Precisamente, quizás uno de los principales retos a los que se enfrenta al Ciudad Rodrigo en lo que queda de Liga es mantener el mismo ritmo en esa ‘tierra de nadie’ sin un objetivo ‘claro’ después de haberlos tenido tan definidos en los últimos años bien para ascender o para intentar no descender. De momento, para darle más atractivo al partido de la tarde del domingo, el Ciudad Rodrigo salió con novedades en el 11, como las ausencias de habituales como Wiki, Adrián Gallego o Maza, y la aparición como laterales de Curto y Víctor.

[ASÍ FUE EL PARTIDO]

El primer tiempo fue controlado con bastante autoridad por el Ciudad Rodrigo, pero en todo ese período solo hubo en total un disparo entre los tres palos, que fue además la primera ocasión del partido, en el 5’. El autor de ese disparo fue Javi Moríñigo, que enganchó el balón en ¾ de campo, solventando el peligro el portero por alto en dos tiempos.

La siguiente gran opción mirobrigense fue en el 11’, en una acción a la contra de Alberto Martín en la que él condujo el balón en todo momento… y él lo acabó perdiendo por línea de fondo tras no pasarla ni llegar a tirar. Cuatro minutos después, lo probó un par de veces Carli: en primer lugar, tras recibir el balón de Víctor, hizo un tiro cerrado que desvió el portero a córner; y en el saque de esquina, en 2ª opción, firmó un disparo raso que se fue demasiado cruzado.

Tras ese tramo de alta presión mirobrigense, el Universidad de Valladolid se estiró un poco, aunque sin mucho peligro: Manu salió a coger el lanzamiento de una falta cerca de la frontal (19’) y despejó en el 27’ con el puño un saque de esquina, donde hubo una segunda opción con un tiro que fue botando marchándose fuera. Entre medias, Curto molestó lo necesario a un rival en el área para que el balón se le perdiese por línea de fondo.

El Ciudad Rodrigo no volvió a generar peligro hasta el 28’, con un balón de Víctor desde la derecha para Alberto García, quién en el lateral izquierdo del área lo probó con otro tiro raso cruzado que el portero logró desviar a córner. Curiosamente, este saque de esquina, al igual que todos los que hubo en la primera parte, el Universidad de Valladolid los defendió con absolutamente todos sus jugadores en el área, como si fueran ganando y tuvieran que defender el resultado.

En el 31’, Javi Moríñigo centró desde la derecha hacia el área pequeña donde Carli intentó sin éxito un remate de espuela. El tramo final del primer tiempo fue un poco más flojo, pudiéndose destacar un par de opciones mirobrigense: un disparo de Javi Moríñigo en el interior del área que se fue por poco por encima del larguero y una falta en una posición peligrosa que Alberto García estrelló en la barrera.

La segunda parte comenzó en líneas generales con menos peligrosidad, aunque en el 48’ el Ciudad Rodrigo tuvo una doble opción en una misma jugada: Alberto García centró desde la derecha no llegando a engancharla por poco Dani de Frutos de cabeza, pero la jugada siguió, firmando Sergi un fuerte disparo desde la frontal que el portero logró atajar. Tras esa opción, el Universidad de Valladolid asumió cierto protagonismo, como reconoció el portero visitante: “estamos bien ahora”.

Pero a partir del 55’, el Ciudad Rodrigo volvió a retomar el dominio, a partir de un córner donde Javi lo intentó de chilena llegando el balón a Rober, quién golpeó de cabeza muy cerca de la portería pero el guardameta estaba bien en la línea para cogerlo. Un par de minutos después, Carli recuperó un balón en ¾ de campo llegando cerca de la frontal donde se la pasó a Alberto García, quién hizo un buen tiro que cogió de nuevo el portero, esta vez por bajo.

Unos minutos después, Dani de Frutos estuvo cerca del gol en dos momentos: en el 67’, remató de cabeza un centro de Víctor desde la izquierda, marchándose el balón fuera, mientras que al minuto siguiente, tras recibir el balón de Alberto García de espaldas a portería dentro del área, sacó un disparo a media vuelta que se perdió por poco. Un poco después, en el 72’, Dani de Frutos intentó un pase de la muerte que cortó un defensa, al igual que ocurrió también en ese tramo, en todos los casos por el lateral derecho del área, de la mano de Alberto García, Dani Crespo y Gabri.

También llegaron desde la derecha dos balones colgados por Víctor, en el 71’ y en el 78’, que acabaron ambos en manos del portero, el segundo con algo más de dificultad ya que fue a molestar Dani Crespo. A partir de ese momento, el Ciudad Rodrigo siguió llegando arriba, pero perdió peligrosidad, intentando acercarse el Universidad de Valladolid, pero fueron desbaratando jugadas peligrosas Sergi, Curto, Rober y Risueño. Además, en el 87’, los visitantes botaron una falta en una buena posición que Manu logró atrapar.

El partido parecía ‘abocado’ al 0-0, pero en el tiempo de descuento el gol estuvo cerca de llegar hasta en 4 ocasiones. En el 91’, Alberto García botó una falta cerca de la frontal que el guardameta desbarató por alto en dos tiempos. En el 93’, el Universidad de Valladolid tuvo su mejor opción de todo el partido, en una contra donde un jugador se quedó solo frente a Manu, quién se acercó a tapar el hueco a su rival, logrando despejar su tiro.

En el 94’, Risueño colgó desde atrás un balón que Javi Moríñigo remató de primeras por la derecha del área respondiendo bien el portero. Y en el 95’ (el árbitro se ‘inventó’ un descuento tan largo porque ni mucho menos había habido tanto parón), Alberto García botó una falta desde la derecha que Dani de Frutos logró rematar de cabeza bien en la zona del 2º palo, pero el balón se marchó al lado del palo izquierdo por muy poco, certificándose de este modo el 0-0.

[ZONA MIXTA]

El técnico mirobrigense Daniel Romo indicó tras el partido que su equipo le había gustado mucho, señalando que “el primer tiempo ha sido uno de los mejores de la temporada”, y que “hemos sido muy superiores como otras veces, pero no somos capaces de meterla”. En este sentido, considera que “no puede ser que llevemos tan pocos goles con todas las ocasiones que creamos; algo mal tienen que hacer los que juegan para no meter los goles de hoy, porque no tengo otra explicación; yo no estoy ahí para pasar el balón atrás o para generar situaciones”.

Pese a no meterla, “hoy no nos ha superado la ansiedad como otros días, porque hemos estado creando hasta el último minuto”, añadiendo que tampoco habían sufrido “salvo la última ocasión porque ya estás volcado y quieres ganar”. Desde su punto de vista, “el rival se va con un punto sin merecerlo”.

Daniel Romo resalta que “en líneas generales han hecho todos un partidazo, se han dejado la piel: hemos planteado presiones altas y no han sido capaces nunca de progresar en la salida”, de tal modo que estaban “contentos con el juego y no con el resultado”. Después de que esto haya ocurrido en varios partidos, el técnico reflexiona que “nosotros tenemos que jugar muy muy muy muy bien para ganar pero sin embargo si jugamos mal perdemos”, apuntando como “crítica que en el futuro nos hará mejores: un equipo campeón gana cuando juega mal”.

[LO PRÓXIMO] S27, 16.30h., en Toro (Zamora), frente a la Toresana