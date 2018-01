Una ocurrencia nada despectiva

Picasso, tan acertado siempre, preguntado por el origen de su inspiración, en cierta ocasión dijo: “yo no busco, sino encuentro”. Con esta intención, la de encontrar, salimos el domingo a dar una vuelta para ver qué nos inspiraba nuestra querida Salamanca.

Por supuesto, al no poder desligar nuestra ciudad de lo que ocurre en nuestro país, en este paseo, aunque la vista la posáramos en nuestras piedras, el pensamiento quedaba desbocado y en paralelo con la actualidad.

Un buen hallazgo lo encontramos junto a la sede de un sindicato y nos hizo reflexionar sobre los trabajadores y los robots. Allí se hallaba, con todo derecho, abierta durante 24 horas, una tienda de venta de bebidas, bocadillos, bollos, etc., en total varias máquinas sin ningún empleado que las atendiera. ¿No es desmoralizador para los vecinos sindicalistas pasar todos los días por ella sabedores de que jamás les dará ningún afiliado?

Además, es de imaginar que, por su proximidad, alguno de los sindicalistas habrá hecho un receso en sus labores y les habrá ocurrido lo que al senador de Podemos Ramón Espinar hace unos meses, quien tuvo la tentación de consumir dos coca-colas sin apercibirse de que una cámara inmortalizaba aquel momento. Un “momento coca-cola”, marca a la cual su partido le estaba haciendo boicot.

Pero volviendo a nuestra mencionada tienda, casi un bar, hemos de decir que no tenemos nada contra su existencia ni contra la apertura de otros tantos negocios que se autogestionan con robots, se nos ocurre también las lavanderías, por ejemplo, y no tenemos nada contra ellas puesto que estamos seguros de que pagan impuestos y siendo así podrá hacer uso de sus servicios hasta el mismísimo señor Montoro.

¿Entonces cuál es nuestro problema?, dirá el castizo. “El reparto, señor mío, el reparto de impuestos”. No lo tomemos a broma, ya que, si esos negocios no emplean más trabajadores que los reponedores de artículos media hora diaria, no dulcifiquemos el asunto: esos negocios son una competencia desleal al empleo de jornadas completas con sus correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social. Por tanto, la mayor parte de los impuestos que recauda Hacienda por estas máquinas trabajadoras, y no es algo original por mi parte, debería redundar directamente en las arcas de las pensiones y del empleo. Y aviso que esto no es ninguna ocurrencia si en sentido despectivo se toma por ocurrencia cualquier idea.

Y dadas las soluciones que se estudian por ahí para compensar a la hucha de las pensiones, es verdad que la pérdida de bienestar social ha ido pareja con el enriquecimiento de las entidades bancarias, pero esto desgraciadamente no se puede argumentar con ninguna lógica de culpabilidad. Que los bancos devuelvan lo prestado es imprescindible para rebajar la deuda, pero no enrevesemos, no mezclemos las cosas, no pretendamos hacernos un Puigdemont, que con uno ya es bastante.

Además, si todos estamos de acuerdo en que hay que aprender de la Historia para que esta no se repita, recordemos la llegada de la Revolución Industrial y las circunstancias que se dieron con aquel exceso de mecanización que quitaba mano de obra. Incidentes históricos que para quien no haya tenido ocasión de saber de ello diremos que, en Gran Bretaña, los luditas, llamados así por ser seguidores de Ned Ludd, o los tejedores de Silesia (Polonia y Alemania), en los primeros años del siglo XIX hicieron uso de la violencia con la destrucción de fábricas mecanizadas. Un mal paso en cualquier contexto, pero también debemos decir que las guerras fueron “soluciones” para el equilibrio laboral. Una crueldad.

No seamos estrechos de miras, pues si los trabajadores están en precario -esperemos sea por poco tiempo- y no pueden cotizar lo debido con sus sueldos de miseria, que cotice por ellos esa nueva tecnología que hoy les quita el trabajo y mañana les robará el futuro.