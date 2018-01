Entran en vigor la bajada de la basura y el bono de la ORA para los trabajadores del centro histórico

Lunes, 1 de enero de 2018

Con el inicio del año 2018 entran en vigor las modificaciones en las ordenanzas fiscales aprobadas en los últimos meses del año tanto por el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo como por la Mancomunidad Riberas del Águeda, Yeltes y Agadón. Como es habitual cada 1 de enero en Ciudad Rodrigo Al Día, a continuación repasamos los cambios que se producen que afectan al bolsillo de los mirobrigenses.

De este repaso dejamos fuera las variaciones en los precios de las entradas a los espectáculos al Teatro Nuevo, al estar ya en vigor desde hace unos meses, al igual que el precio por alquilar los Campos de Toñete, que faltaba por incluir en la Ordenanza correspondiente.

> Impuesto de Bienes Inmuebles: Se reduce el tipo impositivo

El principal Impuesto que pagan los mirobrigenses cada año, el Impuesto de Bienes Inmuebles, sufre una ‘revolución’, producto de la revisión catastral realizada durante el último año, que hace que todos los inmuebles de Ciudad Rodrigo hayan pasado a tener un valor actualizado, que puede ser desde muy parecido a muy diferente al que tenían hasta ahora.

Cada inmueble de la ciudad es una historia diferente, pero lo que sí afecta a todos los mirobrigenses por el igual es la rebaja en el tipo impositivo que se aplica a los distintos tipos de inmuebles, para así compensar la diferencia en los valores catastrales entre 2017 y 2018 tras la revisión realizada.

Como ya se anunció en su día, el tipo impositivo de los bienes inmuebles urbanos baja del 0,60 al 0,59%, mientras que el tipo de los bienes inmuebles rústicos baja del 0,70 al 0,69%. El gravamen para los inmuebles de características especiales se mantiene en el 1,30%.

> Tasa por el suministro de agua: sube un 1,6%

La principal variación a nivel global que traen las ordenanzas municipales es la que afecta a la tasa por el suministro del agua, cuyas cuotas aumentan un 1,6% al aplicarse por contrato la subida registrada por el IPC.

De este modo, la cuota de abono para los usos domésticos (incluyendo un consumo de hasta 10m3 al trimestre) sube de 8,899€ a 9,042€; y para usos industriales, de 12,853€ a 13,05€. Por cada metro cúbico de exceso, se deberá pagar en los usos domésticos 0,583€ (frente a los actuales 0,574€) y en los usos industriales, 0,641€ (frente a los actuales 0,631€).

En relación a la tasa por el servicio de alcantarillado y depuración de agua, la tarifa de alcantarillado (hasta 10m3 al trimestre) pasa de 1,2348 a 1,2546€ y la de depuración, de 3,0865€ a 3,1359€. Por cada metro cúbico de exceso, se deberá pagar por el alcantarillado 0,1178€ (frente a los 0,1159€ actuales), y por la depuración, 0,2945€ (frente a los actuales 0,2899€).

> La ORA: Ligeras subidas y un nuevo bono para trabajadores del centro

La tasa por el servicio de Ordenación y Regulación del Aparcamiento en las vías públicas, o lo que es lo mismo, la ORA, trae novedades en dos frentes. Por un lado, se incrementan varios tramos del precio de estacionamiento tras un lustro sin modificaciones. El precio mínimo a pagar seguirán siendo 20 céntimos por un máximo de 20 minutos de estacionamiento, mientras que el precio de una hora pasa de 0,65 a 0,70 céntimos, y el tiempo máximo, que son 130 minutos, de 1,20 a 1,25€.

Por otro lado, a partir de ahora los trabajadores del centro histórico (tanto por cuenta propia como por cuenta ajena) podrán sacar una tarjeta mensual de aparcamiento por un precio de 35€. Esta tarjeta será válida en todas las calles donde está operativa la ORA, excepto en la Plaza Mayor. Para poder disfrutar de este bono se deberá presentar el certificado de la empresa del centro de trabajo y la fotocopia del DNI del trabajador.

En lo que se refiere también a vehículos, pero relativo al Reglamento de Vados, la Ordenanza pasa a incluir la posibilidad de solicitar que la acera que hay enfrente de una cochera con vado pueda ser pintada de amarillo para que así no aparquen ahí vehículos y no causen problemas a la hora de entrar en las cocheras del otro lado. De igual modo, se introduce en la Ordenanza cuál es la sanción por aparcar en esa línea amarilla asociada a un vado: los servicios municipales retirarán el vehículo y formalizarán la denuncia por la comisión de un hecho constitutivo de infracción.

> Tasa del Cementerio Municipal: novedades en los precios de los nichos.

Hasta ahora, los denominados nichos ‘modernos’ tenían un precio de venta común de 1.252,64€. A partir de ahora, se realiza una división: los nichos situados en las filas ‘centrales’ (la 2ª y la 3ª) siguen costando esa cantidad, mientras que los ubicados en la fila inferior y la superior bajan de precio para animar a su compra. Concretamente, han pasado a costar 1.024,88€. En lo que respecta a los nichos antiguos, mantienen los precios: los situados en la fila central, 372,16€, y los de las otras filas, 310,34€.

> Bonificaciones en las tasas de escuelas municipales y talleres municipales

En la ordenanza que regula la Tasa por prestación de servicios en escuelas municipales y talleres ocupacionales (entre ellas, la Escuela de Música) se pasan a recoger una serie de bonificaciones. La general será de un 30% para aquellos alumnos y sus familias que estén empadronados en Ciudad Rodrigo durante todo el curso.

Además, podrán disfrutar de una bonificación adicional de otro 30% los integrantes de aquellas unidades familiares cuya renta no supere varios límites: en el caso de familias de 1 miembro, que la renta no supere 1,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional; en familias de 2 miembros, que no supere 2 veces el SMI; en familias de 3 miembros, que no lo supere 2,5 veces; en las de 4 miembros, que no lo supere 3 veces; en las de 5, que no lo supere 3,5 veces; y en las de 6, la renta no podrá pasarlo 4 veces. Por cada miembro familiar adicional, el criterio se incrementará en 0,25 veces el SMI.

> Otros pequeños cambios

Hay varias Ordenanzas que traen pequeñas modificaciones. En la que regula la tasa por licencia ambiental y de apertura de establecimientos, el precio de 70€ marcado para el simple cambio de titularidad, se pasará a aplicar también al cambio de transmisión de la actividad.

Y en la que regula los puestos, barracas o casetas de venta callejeras, se pasa a incluir en la Ordenanza el coste de la instalación de puestos de venta durante los 5 días de Carnaval (que hasta ahora no estaba recogido). Por cada metro cuadrado de extensión del puesto, se deben abonar 20€.

> La tasa de basuras baja en un 9%

El nuevo año trae también una rebaja de un 9% en el precio de la tasa de basura a pagar por los vecinos de la Mancomunidad Riberas del Águeda, Yeltes y Agadón, que está integrada por Alba de Yeltes, Aldehuela de Yeltes, La Atalaya, Ciudad Rodrigo, Dios le Guarde, Monsagro, Morasverdes, Sancti-Spíritus, Serradilla del Arroyo, Serradilla del Llano, Tenebrón y Zamarra.

De este modo, la tasa de basura de los domicilios de Ciudad Rodrigo en 2018 será, por un lado, de 41,11€ en concepto de recogida (frente a los 45,33€ actuales); y de 24,73€ en concepto de tratamiento (frente a los 27,28€ que se pagaban hasta ahora). Mientras, en lo que se refiere a los domicilios del resto de la Mancomunidad, pasarán de pagar en concepto de recogida 26,36€ frente a los actuales 24,91€.