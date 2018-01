Felices Reyes y fin de la magia

​ No sé si lo consigo, pero intento que mis artículos lleven siempre alguna nota de humor. Y, por supuesto, no de ese humor tan nuestro de partirse de risa cuando alguien se cae desde la altura de unos tacones, sino de algo más amable que nos lo sirve la actualidad en bandeja como un azucarillo que si no lo atrapas enseguida se te disolverá entre las añagazas de la desmemoria.