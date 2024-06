Los festivales de música que se celebran este verano en la provincia de Salamanca

La provincia de Salamanca se consolida como destino para los aficionados a la música en directo. A lo largo de este verano se celebrarán cuatro festivales de música: Blues Béjar, CUCA, AbejaRock y Farinato Sound, (dos de ellos con entrada libre), que suponen una oportunidad para disfrutar de cerca de los mejores grupos de blues, folk, rock y punk del panorama nacional e internacional.

Blues Béjar Festival los días 12 y 13 de julio

Blues Béjar este año celebra su 25 aniversario con un gran cartel lleno de estrellas internacionales como son Bobby Rush, Devon Allman Project, hijo del legendario miembro de The Allman Brothers Greg Allman, Cedric Burnside, John Németh, Izo Fitzroy, Band of Friends, Robbin Kapsalis y Los Reyes del K.O.

Los abonos y las entradas ya están disponibles en este enlace. Los conciertos tendrán lugar en la plaza de toros "El Castañar".

CUCA Festival del 20 al 23 de julio en Herguijuela de la Sierra

La cultura, el arte y la naturaleza son guía y moneda de intercambio del CUCA, el 4 caminos festival. Música y teatro con raíz tradicional pero con un lenguaje contemporáneo. El festival presenta desde sus inicios propuestas variadas, pasando de la gaita y el tamboril del ´folklore charro´ y el baile más tradicional de Castilla con fuerte arraigo antropológico, hasta nuevas visiones del folklore con instrumentos construidos con materiales reciclados, por citar solo algunos ejemplos de la gran variedad cultural que año a año ofrecen sus programaciones.

La entrada es libre en todos los espacios.

AbejaRock los días 2 y 3 de agosto en Béjar

El festival AbejaRock alcanzará su XIV edición con un cartel formado por Koma, Boikot, Lendakaris Muertos, Def Con Dos, Kaos Etiliko, Manifa, No Konforme, XPresidentX, Bourbon Kings, Catalina Grande Piñón Pequeño, Diazepam y un grupo sorpresa. AbejaRock ofrece la posibilidad de disfrutar de la experiencia de un festival de rock en un entorno natural.

Las entradas ya se pueden adquirir en el siguiente enlace. Los conciertos tendrán lugar en el recinto ferial de Béjar.

Farinato Sound el 10 de agosto en Ciudad Rodrigo

Este festival de acceso gratuito y para todos los públicos aúna diferentes estilos y propuestas como rumba fusión, jazz, soul, blues, funky, pop, rock, punk o música urbana.

Se celebra en las pistas de Bolonia y este año integran su cartel Anna Dukke (rhythm and blues), Mississippi Queen (funky soul), The Grace of Dionysus (stoner rock) y la banda local Perros enjaulados (punk rock).