Salamanca Golf Academy gana el Torneo Interclubes Infantil de Castilla y León

La Federación de Golf de Castilla y León celebraba este fin de semana el Torneo Interclubes Infantil de la Comunidad en el que se imponía el equipo de Salamanca Golf Academy, que logra así su quinto triunfo, tras 9 ediciones. Además, una de sus integrantes, Diana Fraile, fue elegida como la mejor jugadora del torneo con uno bajo par del campo en la ronda individual de la mañana.

De este modo, el conjunto charro se consolida como la mejor cantera de golf en Castilla y León, al imponerse en este regional sub 14. Cada equipo estaba formado por 4 jugadores, de los que 2 tenían que ser sub 14 y otros dos sub 12. Además, el Salamanca Golf Academy ya en la jornada matinal se situaba primero, con 2 puntos de ventaja sobre Soria y 6 sobre León. Tras la tarde, pudo mantener su puesto, con un punto de ventaja sobre Soria y 4 más que León.

Protagonistas del título regional