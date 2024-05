La historia de una madre soltera por elección: “He encontrado una red increíble de mujeres”

A los 40 años y con un trabajo estable como ingeniera en Madrid, la protagonista de esta historia decidió dar un giro a su vida. Regresó a Salamanca, su lugar de origen — “y una ciudad en la que es mucho más fácil ser madre”—, gracias a la posibilidad del teletrabajo e inició el proceso para someterse a una inseminación artificial. Hace seis meses dio a luz a Carol, junto a la que forma una familia monoparental materna. “Ya tenía cierta edad y parecía que o ahora o nunca. Lo hice por la Seguridad Social y la verdad es que tuve mucha suerte porque no es tan fácil. Todo salió bien a la primera”, recuerda con cariño.

Hace pocas semanas que se ha reincorporado a la vida laboral y aún atraviesa la fase de adaptación a la nueva rutina. Sus padres, aún jóvenes, le ayudan con el cuidado de la niña hasta que la pequeña vaya a la guardería el próximo curso. A los miedos propios que siente cualquier pareja que decide tener un bebé, se suma el hecho de tener que dar el paso sola. “Parece que el patrón es tener un hijo con alguien. Se suele pensar en una pareja para este proyecto de vida, entonces siempre crees que necesitas a otra persona. Alguna vez se me ha pasado por la cabeza que esto sería más fácil si hubiera alguien al lado”, reflexiona. Sin embargo, el camino de la maternidad está lleno de sorpresas y ser madre en soltera no es sinónimo de ser madre en solitario. “Al final, lo más importante cuando estás sola es tener una gran red y a mí me ha empezado a salir una red increíble de mujeres, amigas y familia. Es una pasada, a lo mejor ellas también empatizan más. Me dicen: ‘qué valiente, tú sola’. Me he sentido muy arropada por muchas mujeres y te das cuenta de que has tenido los mismos miedos que cualquiera. La ausencia de una pareja se difumina un poco”.

Pese a las dudas y miedos iniciales, está convencida de que la experiencia de la maternidad merece la pena cada día “cuando ves a tu bebecito al lado y te sonríe”. Carol ha llegado a un hogar como una niña muy deseada por todos. “Para mí es super bonito compartirlo con mis sobrinos y también con padres, que se vuelven locos con su nieta”.

Aún en 2024 hay quien cuestiona a las mujeres que tienen hijos sin pareja. Los escasos comentarios desagradables que ha recibido tampoco enturbian su felicidad de la madre de Carol. “Estaba muy preparada también para eso. Ha habido personas que me han dicho que esta no es una forma de ser madre, que me podría haber echado un novio, pero es que a lo mejor eso no hubiera sido una mejor opción. De todas formas, he oído a mucha más gente decirme que se sentían orgullosos de mí. Yo creo que la sociedad está cambiando en ese sentido”.

Hace un año estaba embarazada de Carol mientras escuchaba las primeras felicitaciones como futura mamá. “Tenía miedo, pero este año estoy feliz con mi bebé. No es tan difícil hacerlo sola. Me alegro mucho de haber tomado la decisión”. Como familia pertenecen al grupo local de la Asociación Madres Solteras por Elección, que integra a 17 mujeres. Esta colectividad sirve, entre otras muchas cuestiones, para exigir derechos dentro de un sistema que aún gira torno al modelo de familia con dos personas progenitoras. “Estoy en contacto con personas que están justo en la misma situación que yo. No lo hago solo por mí, sino también por Carol. Quiero que sepa que hay diversidad de familias y que nosotras somos una, igual que existen muchas más”.