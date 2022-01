Flurona, ¿qué es y qué relación tiene con la Covid?

Esta coinfección no incrementa el riesgo de complicaciones, aunque se debe prestar especial atención a las personas que no estén vacunadas de ninguno de los dos virus

Flurona. Vayan acostumbrándose a este nuevo término porque con toda probabilidad lo van a escuchar más de una vez a lo largo de las próximas semanas. Pero ¿a qué se denomina flurona? Es el término genérico para denominar a la coinfección por gripe y SARS-CoV-2, el virus de la Covid-19. Esta misma semana una comunidad autónoma -en concreto Cataluña- señalaba haber detectado los primeros casos esporádicos de esta infección simultánea, sin que ninguno revista gravedad o mayor complejidad.

Tal y como subrayan desde la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), no se trata de ni de una nueva variante del SARS-CoV-2 ni tampoco de un virus nuevo. Esta coinfección no incrementa el riesgo de las complicaciones, aunque se debe prestar especial atención a las personas que no estén vacunadas de ninguno de los dos virus.

Esta coinfección, tal y como explican los expertos, se puede producir al encontrarse los dos virus en el ambiente, pudiendo unirse y formando lo que se ha denominado como flurona.