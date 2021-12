Abusos sexuales ¿Y si ha sido mi hijo o mi hija quien abusado de un menor?

Viernes, 17 de diciembre de 2021

(Uso hijo o hija porque las chicas también pueden ser abusadoras, aunque menos y casi nunca sirviéndose de la violencia. Usaré, en este texto, el término “hijo”, en sentido inclusivo).

Muy doloroso es que un hijo o una hija haya sufrido abusos sexuales. Pero también es muy duro si el abusador o agresor es hijo nuestro. ¿Qué deberíamos hacer?

Es muy probable que él no se lo digas usted y que se entere por otras personas o porque reciba una denuncia ¿Cómo debería reaccionar usted?

1.- Ayudar a que su hijo lo reconozca, si lo ha hecho.

Los abusadores suelen mentir. Yo no le puedo decir que desconfíe de su hijo, usted es su madre o padre, y le conoce bien. No le aconsejo que le llame mentiroso.

Pero sí decirle:” Si los has hecho, tus padres que te quieren y van am seguir queriéndote, te aseguran que:

-Debes declararte culpable.

-Debes arrepentirte.

-Y estar dispuesto a reparar el daño, en la que sea posible.

No hacerlo así, es favorecer que su hijo repita la conducta, con consecuencias muy negativas para sus víctimas y para él mismo.

2.- Aceptar la denuncia, el proceso y las consecuencias.

Es la mejor manera de enseñarle a no repetirlo. Piense que en torno al 50 o 60 por ciento e los adultos abusadores, cometieron su primer abuso siendo menores de edad.

Pero no renuncia a tener una buena defensa y apoyo en el juicio.



3.- Buscar ayuda educativa y terapéutica para él. Es la mejor manera de conseguir que no lo vuelva a hacer.

4.- Apoye el proceso educativo y terapéutico como le indique el profesional ,que les ayude.

5.- No etiquete a su hijo de abusador o agresor (en la familia, la escuela, ante los amigos ni especialmente cuando le corrija. Ha hecho algo muy inadecuado, pero espera que no lo repita. Su hijo puede no volverlo a hacer y eso es lo que hay que conseguir.

No hagan que su hijo sea la oveja negra de la familia.

6.- Sigan siendo incondicionales en los afectos y conductas, ustedes son las figuras de apego. Díganle: “no te fallaremos, puedes afrontar este grave error y te ayudaremos”. Eso no significa que puedan decirle que para ustedes es también muy doloroso lo que ha hecho y nunca jamás debe repetirlo.

7.- Mantengan siempre el buen trato del hijo en todos los aspectos: a los hijos, ustedes (no el juez) deben perdonarle y cuidarle como , los demás.

8.- Exíjanle que siga la vida cotidiana, sea buen escolar, buen hijo y buen compañero, salvo que el juez decida medidas incompatibles con ello, según la gravedad del abuso. No irá a la cárcel, si es menor de edad; suelen tomar medidas educativas o enviarlo a un centro de protección de menores, en régimen de libertad o no.

HAS HECHO UNA COSA QUE ESTA MUY MAL. DEBES RECONOCERLO, REPARARLO Y NO VOLVERLO HACER.