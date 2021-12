¿Cuáles son las búsquedas más populares en Google?

Curiosamente, en el mes de agosto pasado, el término más buscado en Google fue MBAPPÉ. Otras búsquedas notables fueron: Eriksen, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz o Ana Peleteiro. Otros términos de búsqueda más utilizados fueron: “¿Cuándo juega el Madrid?”; o también, “¿Cuándo juega España?”. Son preguntas muy de andar por casa, hasta el punto que llegamos a preguntar al “buscador” cosas tan sutiles: “¿Cómo va el Madrid? O, también, “¿Cómo va España?”.Yo me he limitado a localizar aquellas preguntas deportivas, casi siempre asociadas al fútbol, para establecer el estado de ánimo de las aficiones y de los intereses públicos. Ojalá un buscador tan inteligente pudiera responder a preguntas como éstas: “¿Cómo quedará el Barcelona en la “Europa League”? “¿Qué puesto ocupará el Barcelona en la Liga española 2020/21? “¿Quién ganará esta Liga, Real Madrid o Atlético de Madrid?”. Definitivamente, son preguntas sin respuestas. Menos mal, porque si no la competición perdería interés, los espectadores dejarían de ir a los Estadios; no verían los partidos por televisión y dejaría de jugarse a las quinielas al estar todo ya predefinido.

Pero es más preciso que le pregunte a Goggle por un músculo muy importante de los jugadores que compiten: ISQUIOS. Últimamente es un término citado en exceso por todos los periodistas y cronistas deportivos. Los músculos isquiotibiales son un grupo muscular con inserción proximal en la pelvis e insersión distan en la tibia (también en el fémur y en el peroné) que juegan un papel importante en la extensión del muslo sobre la cadera y en la flexión de la pierna sobre el muslo cuando el cuerpo se encuentra en posición de bipedestación (de pie,



Por supuesto, una descripción aún más erudita confundiría al personal. Digamos que la “parte posterior del muslo” es puesta en tensión más de sus capacidades y tienden a “romperse” o “lesionarse” sin más. En los años setenta, Juanjo García Lavera, preparador físico de la Unión Deportiva Salamanca nos enseñaba que debíamos potenciar dicho paquete muscular para equilibrar frente al otro grupo protagonista del futbolista cual era el “cuádriceps”, sobre entrenado y más desarrollado en el futbolista por los numerosos golpeos al balón. En realidad, la parte posterior del muslo se ha trabajado en elasticidad y no en potencia, lo cual supone que es arrastrado a lesiones con frecuencia por la mayor fuerza utilizada de la parte anterior.

Vale. Y, sin embargo, los futbolistas siguen padeciendo del bíceps crural. O sea, los ISQUIOS SE SIGUEN resintiendo a lo largo de una temporada. Y hay que entrenarlos para que se lesionen menos. Personalmente creo que debía ser una pregunta muy recurrente en Google, otra cuestión es que nos aporten soluciones para entrenar mejor dichos músculos. Prueben a localizar métodos de mejora del entrenamiento de los ISQUIOS en el fútbol.

Salamanca, 13. diciembre.2021.