“La situación en Béjar esta siendo preocupante y hay que hacer un llamamiento a la prudencia”

Martes, 7 de diciembre de 2021

La situación de la pandemia empieza a mostrar ciertos signos de preocupación para los integrantes de la sanidad en la Zona Básica de Salud de Béjar. La coordinadora del área, la doctora Oñate Regojo pone de manifiesto que esta habiendo un “incremento elevadísimo de los casos, tanto en personas vacunadas como en no vacunados” señala.

Para la sanitaria existen cierta confusión con las vacunas porque, a su juicio, “mucha gente cree que al estar vacunado no se contagia ni propaga la enfermedad y no es así. Estar vacunado no significa ser inmune, nos podemos volverá infectar” e indica que están apareciendo casos que responden a este perfil.

La coordinadora insiste en que debe imperar “la prudencia y mantener las medidas de seguridad tales como la distancia social, el uso de mascarilla, yo diría incluso en aquellos lugares donde no sea obligatorio, higiene de manos, etcétera. Y por supuesto, debemos evitar aglomeraciones o juntarnos demasiadas personas en estas próximas fechas” explica Oñate Regojo con la vista puesta en la cercana Navidad.

Desde los profesionales sanitarios también se recalca seguir el protocolo y no acudir a urgencias si se tienen síntomas compatibles con la COVID-19 o “si ya hemos dado positivo en una prueba realizada en una farmacia. En estos casos hay que llamar por teléfono al centro de salud y se le dará cita. Pero no acudir al hospital donde se están tratando otro tipo de patologías”, y añade que una vez se diera la confirmación del positivo “empezaría la labor de control a través de rastreadores y de vigilancia al estado de salud del paciente”, concluye.

Por ultimo la doctora Oñate Regojo recuerda a los ciudadanos que consulten los bandos con las diferentes jornadas de vacunación y que es necesario poner cada uno su granito de arena ya que “hay mucho en juego tanto en la salud, como en la economía y otros ámbitos”.