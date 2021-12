El Salamanca UDS se la vuelve a pegar con uno más contra el Ceares en un barrizal (1-0)

Domingo, 5 de diciembre de 2021

El Salamanca UDS se la volvió a pegar con uno más contra el Ceares en un barrizal (1-0). Aitor Elena marcó el tanto del cuadro asturiano y Amaro se lesionó tras salir en el segundo tiempo de un pésimo encuentro disputado en La Cruz. Así, los charros cayeron derrotados en el feudo del último clasificado del Grupo 1 de Segunda RFEF, por lo que evidenciaron un día más que no está siendo un buen año ni por asomo.

Consciente de lo complicado que sería el encuentro, Calderón recuperó el 4-4-2 con Liam y Télles en el doble pivote; Carmona y Carrasco en los costados y con Manín y Ribeiro como hombres más adelantados. De este modo, Benito fue el sacrificado para introducir al ‘2o’ como premio por marcar el gol que le dio la victoria al conjunto blanquinegro el pasado fin de semana en el Estadio Helmántico frente al Langreo.

Poco tardó en verse que el terreno de juego iba a ser un auténtico dolor de muelas para los visitantes al estar lleno de barro y Carmona pudo anotar al empezar con un tiro cruzado que se marchó desviado. Además, los salmantinos se llevaron un mazazo descomunal a los 13 minutos de juego. Un córner colgado por Zauzau lo remató Aitor Elena ante la pasividad defensiva y un error claro de Kristian en la marca. 1-0. Todo cuesta arriba un día más.

Tras ello, el Salamanca UDS lo intentó de todas las maneras posibles mientras el color marrón se iba apoderando del verde del césped. De las pocas jugadas que el plantel de la carretera de Zamora logró trenzar, Ribeiro dejó solo ante el portero a Télles, que en vez de disparar, envió el balón hacia atrás y el tiro de Carrasco acabó siendo muy blando a la media vuelta. Entre tanto, la lluvia llegó con fuerza y no dio para más el primer tiempo.

En el descanso, el capitán Amaro ocupó el puesto de un Liam que llegó tocado al duelo y se resintió de sus problemas físicas. La película contó con el mismo guión y Kristian fue protagonista de dos acciones antes de irse al banquillo sustituido. Primero vio una tarjeta que supuso sanción y se perderá el choque con el Cristo Atlético, mientras que luego provocó la roja de Noé Fernández, que le hizo una entrada durísima.

Por otro lado, Amaro sufrió un problema muscular y tuvo que ser sacado a hombros del campo por Salcedo y Espeso, dejando patente que no se trató de un problema menor. Finalmente, el Salamanca UDS no logró obtener nada positivo en Gijón al seguir en los últimos puestos de clasificación. Drama total y aún quedan varias semanas para acabar el año y poder reforzar una plantilla que no da resultados.

FICHA TÉCNICA

11 del Ceares: Kike; Héctor Zuazua, Sergio Ortiz, Pelayo, Juan Carlos (Cueto, min. 79); Óscar Fernández (Llerandi, min. 60), Aitor Elena, Varo; Miguel Cuesta (Medori, min. 60), Edu García y Noé Fernández.

11 del Salamanca UDS: Salcedo; Luis Martínez, Murua, Kristian (Keita, min. 72), Espeso; Liam (Amaro, min. 45 (Benito, min, 86)), Carrasco, Télles; Carmona (Arencibia, min. 90), Manín y Ribeiro (Jairo, min. 72).

GOL: 1-0, min. 13: Aitor Elena.

ÁRBITRO: Alcalá Rey (colegio gallego). Expulsó a Noé Fernández. Amonestó a Kristian.

ESTADIO: La Cruz.