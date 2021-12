Pastelerías La Madrileña, una apuesta segura para endulzar la Navidad

Sábado, 4 de diciembre de 2021

En Salamanca y Alba de Tormes ofrecen productos indispensables y de gran calidad en la gastronomía navideña

Pastelerías la Madrileña es un valor seguro para elegir los productos navideños y lo es por su gran variedad de sabores e ingredientes y por la calidad que se imprime a cada pieza en su obrador situado en Alba de Tormes.

Tanto en su establecimiento de Alba de Tormes como en los que tienen en la capital charra se pueden encontrar infinidad de productos dulces, aunque también otros salados como canapés. Este año además, la oferta se amplía con el turrón de nueces de macadamía, suculentos Panetones de gran calidad y también a vinos de Rueda, Ribera del Duero y también Champagne Francés.

Los canapés y los encargos navideños podrán realizarse en tienda hasta el próximo 22 de diciembre. En cuanto a los dulces, todas aquellas personas que se acerquen durante estos días a sus tiendas encontrarán desde el tradicional, laborioso y valorado turrón de piñón, realizado con piñón puramente castellano, hasta el afamado 'Sopa de Almendras', el 'Pan de Cádiz, el de Alicante o el Jijona.

Envíos a toda la península ibérica a encargos realizados hasta el día 15 de diciembre

Estas Navidades no serán solamente los albenses, los salmantinos o los turistas que se acerquen a cualquiera de las tiendas de La Madrileña quienes prueben sus productos.

Pastelerías La Madrileña ha habilitado un servicio de envíos a cualquier parte de la península para que nadie se quede sin probar sus creaciones más dulces. Eso sí, solamente se enviarán encargos navideños a aquellos clientes que lo encarguen hasta el día 15 de diciembre.

Más de veinte tipos de turrón

Todas aquellas personas que acudan durante estos días a sus tiendas, ya sea de Alba de Tormes o Salamanca encontrarán desde el tradicional, laborioso y valorado turrón de piñón hasta el afamado 'Sopa de Almendras', el 'Pan de Cádiz’, el de Alicante o el Jijona. A ellos hay que sumar una amplia variedad de sabores y colores gracias a la elaboración de turrón Ferrero Rocher, trufa blanca con piñón, chocolate pistacho, turrón de galleta oreo, turrón yema piñón, turrón chocolate almendra, chocolate avellana, cereales, tres chocolates, yema nuez, yema tostada, fruta, yema, coco naranja, nata nueces, crujiente de chocolate, nueces de macadamía y el Naranja - Caramel.

Glorias de Navidad, repelados y mantecados

Dentro del resto de productos uno de los más demandados son las Glorias de Navidad, las hay de chocolate y leche, trufa blanca, yema, coco, trufa y piñón, nueces y dátiles.. Además no faltan en las estanterías los tradicionales empiñonados, polvores de almendra, los repelados, los chochos de mazapán con canela, las figuritas de mazapán y los almendrados.

