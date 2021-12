El Perfumerías Avenida más viajero se mide a domicilio al Bembibre

Sábado, 4 de diciembre de 2021

Dureza mental como receta. No hay otra. La historia de los grandes equipos debe forjarse en los momentos complicados y un viaje infernal encadenado a otro partido no es una situación idónea, pero el Perfumerías Avenida debe sobreponerse. Bembibre espera a un viajero rival para vivir un derbi de rivalidad regional entre Embutidos Pajariel y el equipo salmantino en el Bembibre Arena (sábado, 18:15 horas).

El partido en Rusia ha sido un regalo tremendamente envenenado por las secuelas de la batalla. Shante aún sigue recuperándose, quizás pueda disputar algún minuto mañana, Lou terminó el duelo con tremendos dolores de espalda que, tras un viaje de 24 horas en aviones varios, no han mejorado y hacen que sea duda, Karlie con un golpazo en la cadera que, en frío, dificulta su caminar incluso, Emese con tobillo maltrecho, Silvia también con percances.

Roberto Íñiguez: “Nuestra realidad no puede ser una excusa”

Ni hablar de las excusas viajeras para Perfumerías Avenida quiere Roberto Íñiguez, “tenemos una realidad de cansacio, problemas de todo tipo… pero es una realidad que no puede ser una excusa. Si alguien lo usa así, no puedes jugar en Avenida”, señala el entrenador, “para estar aquí siempre hay que dar el máximo nivel y aún tenemos que mejorar individual y colectivamente, no podemos caer en ideas preconcebidas y lo que se dice tanto para bien o para mal”. En ese sentido, “aún no tenemos velocidad de crucero y no tenemos que tener que depender de nadie”, explica el preparador vitoriano. A Roberto no le vale el partidazo de Eka, “no me vale. No estoy en Avenida para ir allí y estar contento por perder. Me gustaría esa mentalidad, independientemente de quien juegues”. Una mentalidad necesaria para “el mes más importante para mí, que es diciembre. No jugamos contra Eka o Girona o Valencia, pero nos va a permitr, si lo pasamos como debemos, seguir primeras de liga regular con todo lo que ha pasado y en buena posición para luchar por playoffs en Euroliga. Hay que superar todo, las bajas , las ausencias y el dolor. Hay jugadoras que deben dar más y lo saben”. En cuanto a Bembibre, Roberto lo define como “constancia, perseverancia y trabajo. Lo que define a Pepe y que todos conocemos. Así son sus equipos. Ha tenido que construir, y con trabajo llegan los resultados peleando por evitar el descenso”, concluye.