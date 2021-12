"Si la gente del pueblo siguiera comprando aquí y nos apoyaran un poco, tiendas como la nuestra podrían tener futuro"

Hablar de los pequeños comercios de nuestros pueblos es hacerlo del esfuerzo diario, de los madrugones para poder obtener los mejores productos seleccionados para que, cuando llegue la hora de abrir, los vecinos puedan encontrar los mostradores llenos y siempre dispuestos desde la cercanía que ofrecen establecimientos que se forjan como más que un negocio.

Un ejemplo de ello lo encontramos en el Ultramarinos de María Teresa García Pérez, quien se sitúa frente al mostrador de su comercio en el Campo de Peñaranda desde hace casi doce años y que hoy, con la situación actual, no ve un futuro nada claro para la supervivencia del negocio.

Una tienda, que pasaba a sus manos tras la jubilación de sus anteriores propietarios, un matrimonio que durante toda la vida lo regentaron y que, tras llegar su merecido descanso y poner en valor el negocio, se convertía en el objetivo laboral de María Teresa.

“Cuando llego el momento de la decisión, valoramos la situación y vimos que no había nada en el pueblo, por lo que pensamos en apostar por la tienda, metiendo un poco de todo y ofreciendo la posibilidad a los vecinos de mayor edad de poder hacer la compra aquí y no tenga que ir fuera. Lo dimos vueltas y finalmente nos lanzamos…desde aquello han pasado ya casi 12 años” asegura.

Una aventura no exenta de esfuerzo ya que, tal y como explica María Teresa, “. Son días durosen los que llego a mi casa a las tres de la tarde. El resto de la semana abrimos a las nueve y media pero cerramos también a esas horas” y añade que “hoy no solo apostamos por lo que tenemos en la tienda, sino que me he metido más de lleno en otras áreas, ofreciendoademás de recoger pedidos a gusto de cada persona. No me cuesta nada traer lo que me pidan”.