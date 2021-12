Un libro de Martin Oller da las claves para combatir el discurso de odio contra los refugiados y migrantes

Viernes, 3 de diciembre de 2021

El Observatorio de los Contenidos Audiovisuales (OCA) de la Universidad de Salamanca presentaba este viernes, en la Facultad de Ciencias Sociales, el libro “Odio”, de Martin Oller Alonso, con el fin de mostrar otra forma de narrar la investigación.

En este acto, el autor, Martin Oller Alonso, doctor en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) e investigador posdoctorado de la Universidad de Milán, conversaba con Carlos Arcila Calderón, profesor titular de la Universidad de Salamanca y autor del prólogo del libro, quien describía el ejemplar como “radical, emancipador y libertario”.

El texto está enmarcado en el proyecto Preventing Hate Against Refugees and Migrants (PHARM), una iniciativa europea financiada por la Unión Europea en el Rights, Equality and Citizenship. Su objetivo principal es monitorear y modelar el discurso de odio contra los refugiados y migrantes en Grecia, Italia y España para predecir y combatir los delitos de odio y también contrarrestar sus efectos utilizando técnicas de vanguardia, así como periodismo de datos y persuasión narrativa.

Fotos de Guillermo García