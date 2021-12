Dani Mori da tranquilidad sobre Cortina: “Ha sido el tobillo, pero no sabemos el tipo de esguince que puede ser”

Miércoles, 1 de diciembre de 2021

Dani Mori, entrenador de Unionistas, compareció en la sala de prensa del Nuevo Mirador al término del partido que ganó su equipo por 1-2.

Valoración: “En un torneo como la Copa lo más importante es pasar de ronda y tener la opción de que te toque algún equipo que sea beneficioso para el club para poder mostrarse a España. Estamos contentos por ello. Fuimos valientes y usamos una presión alta para ir a por el rival. Agradezco con todas mis fuerzas a los aficionados que han venido, hemos ido a saludarles y preocuparnos por ellos. Nos han dado fuerza también los de casa”.

Algeciras con suplentes: “Nosotros hacemos nuestro partido y lo preparamos con todos sus futbolistas y esquemas. Hemos visto las posibilidades al tener la alineación suya. Ania es un entrenador grandísimo y le tengo respeto. Le conozco personalmente”.

Sufrir en la última jugada: “Sufro siempre. No pasa un solo minuto en el que no lo haga. No queríamos la prórroga”.

Lesión de Cortina: “Se rompió el año pasado el cruzado y era una oportunidad de mercado muy importante. Es un jugador de Segunda. Gracias a Dios ha sido el tobillo, pero no sabemos el tipo de esguince que puede ser y lo más positivo es que Edu ya está con nosotros. A ver si puede estar pronto en los partidos”.